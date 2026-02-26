Olay, Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. E.B’ye ait bağ evinden çeşitli tarım aletleri çalındı. Şüphelilerin çaldıkları motoru satmak üzere S.G.’ye götürdükleri öğrenildi.
Durumu fark eden bağ evi sahibi, jandarmaya başvurarak şikâyetçi oldu.
JASAT OPERASYONUYLA YAKALANDILAR
İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olayla bağlantılı olduğu belirlenen B.K, M.B, S.Ö, S.T, E.D. ve S.G.’yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen tarım aletleri ise sahibine teslim edildi.