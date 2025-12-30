Gazeteci Fatih Altaylı Youtube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedilen gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi.

Dün tahliye edilen Altaylı, bugün ilk mesajını paylaştı.

Fatih Altaylı dostlarına gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostlarım. Tek tek yanıt veremeyeceğim kadar çok sevgi dolu geçmiş olsun mesajlarınızı aldım. Hepinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız. İyi ki çepeçevre sizlerle kuşatılmışım. Hepinize en içten sevgilerimle minnetlerimi iletmek istiyorum.”