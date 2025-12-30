Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Bir döneme damga vurmuştu: Ruhsar’ın Gözüm Abla’sı Tuluğ Çizgen son haliyle yeniden gündemde... Bakın nerede yaşıyor

Bir döneme damga vurmuştu: Ruhsar’ın Gözüm Abla’sı Tuluğ Çizgen son haliyle yeniden gündemde... Bakın nerede yaşıyor

Ruhsar dizisindeki “Gözüm Abla” ve Ayrılsak da Beraberiz’de canlandırdığı “Mehveş” karakterleriyle tanınan, Yeşilçam’ın usta isimlerinden Tuluğ Çizgen’in bir bakımevinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Geçtiğimiz yıl paylaşılan görüntüler, yeniden gündem oldu.

Bir döneme damga vurmuştu: Ruhsar’ın Gözüm Abla’sı Tuluğ Çizgen son haliyle yeniden gündemde... Bakın nerede yaşıyor - Resim: 1

Bir döneme damga vuran oyunculardan Tuluğ Çizgen, son durumu ile yeniden konuşulmaya başlandı. Perihan Abla dizisinde hayat verdiği “Meraklı Melahat” karakteriyle hafızalara kazınan Çizgen, Ruhsar’daki “Gözüm Abla” rolüyle de büyük beğeni toplamıştı. Usta oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

SON HALİ SOSYAL MEDYADA YENİDEN GÜNDEM OLDU

77 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in bakımevindeki son hali sosyal medyada tekrar gündem olurken, oyuncunun Kartal’da bulunan Sanatçı Yaşam Evi’nde kaldığı ve unutkanlık rahatsızlığıyla mücadele ettiği belirtildi.

YAŞAM EVİNE YERLEŞTİ

Son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde izleyici karşısına çıkan Tuluğ Çizgen, bir süre sonra Bodrum Yalıkavak’a taşınarak sakin bir hayatı tercih etmişti. Oyunculuğa ara veren Çizgen, sağlık sorunlarının artmasıyla birlikte Sanatçı Yaşam Evi’ne yerleşti.

TULUĞ ÇİZGEN KİMDİR?

Sosyal medyada yeniden gündem olan kareler sonrası 'Tuluğ Çizgen kimdir, kaç yaşında?', 'Tuluğ Çizgen kiminle evli?' gibi sorular arama motorlarında en çok arananlar listesine girdi.

Tuluğ Çizgen kimdir, kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler…

Senelerce ekranlarda unutulmaz rollere imza atan Tuluğ Çizgen, yıllar sonra yeniden gündemde. Son paylaşılan kareler, Tuluğ Çizgen hayranlarını üzmüş durumda.

TULUĞ ÇİZGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tuluğ Çizgen 1948 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Tam adı ise Nurdan Talu Çizgen Akarsu. Sinema ve dizilerde birçok rolle hafızalara kazındı. Tiyatro kökenli olan Çizgen, özellikle 1980’li yıllardan sonra geniş kitlelere adını duyurdu.

PERİHAN ABLA KARAKTERİYLE ADINI GENİŞ KİTLELERE DUYURDU

Tuluğ Çizgen’i milyonlara tanıtan dizi ise Perihan Abla oldu. Çizgen, Meraklı Melahat rolüyle hafızalarda yer edindi. Bugün 77 yaşında olan usta oyuncu, uzun yıllar hem sinemada hem de ekranlarda aktif olarak yer aldı.

Son zamanlarda İstanbul Kartal’dai Sanatçı Yaşam Evi’nde kaldığına dair bilgiler gündeme bomba gibi düştü. Paylaşılan kareler, Tuluğ Çizgen’e dair merakı daha da artırmış oldu.

TULUĞ ÇİZGEN KİMİNLE EVLİ?

Usta oyuncu hayatı hep bir merak konusu oldu. Tuluğ Çizgen’in 4 defa evlendiği söyleniyor.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Usta oyuncu Perihan Abla – Meraklı Melahat

Kaygısızlar – Fıskiye

Ruhsar – Gözüm Abla

Ayrılsak da Beraberiz – Mehveş

Cennet Mahallesi – Şenay

Çiçek Taksi

Emret Komutanım

Kaynak: Haber Merkezi
