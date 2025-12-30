Bir döneme damga vurmuştu: Ruhsar’ın Gözüm Abla’sı Tuluğ Çizgen son haliyle yeniden gündemde... Bakın nerede yaşıyor

PERİHAN ABLA KARAKTERİYLE ADINI GENİŞ KİTLELERE DUYURDU

Tuluğ Çizgen’i milyonlara tanıtan dizi ise Perihan Abla oldu. Çizgen, Meraklı Melahat rolüyle hafızalarda yer edindi. Bugün 77 yaşında olan usta oyuncu, uzun yıllar hem sinemada hem de ekranlarda aktif olarak yer aldı.

Son zamanlarda İstanbul Kartal’dai Sanatçı Yaşam Evi’nde kaldığına dair bilgiler gündeme bomba gibi düştü. Paylaşılan kareler, Tuluğ Çizgen’e dair merakı daha da artırmış oldu.