Bir döneme damgasını vuran Üvey Baba dizisinde "Halil" karakteriyle unutulmazlar arasına giren 86 yaşındaki usta oyuncu Şemsi İnkaya, uzun bir sessizliğin ardından yeniden konuşuluyor.
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında
Türk televizyonunun en acımasız baba figürlerinden biriydi… Üvey Baba dizisinin Halil’i Şemsi İnkaya yıllar sonra tekrar gündeme geldi.
Bugün 86 yaşında olan deneyimli sanatçı, zamanın izlerine meydan okuyan haliyle dikkat çekiyor. "86 yaşında ama…" dedirten görüntüsü, gençlere ve meslektaşlarına ilham veriyor.
1939 yılında İstanbul’da doğan Şemsi İnkaya, tiyatro ve sinemaya geçmeden önce ticaret lisesini bitirdikten sonra konservatuvar eğitimi aldı.
Ancak içinde hep sanat tutkusu taşıyan İnkaya, konservatuvarı tamamlayarak tiyatro sahnesine ilk adımını attı.
1960’larda başlayan oyunculuk yolculuğu, sahnede ve ekranda sergilediği etkileyici performanslarla hızla büyük beğeni kazandı.1998’de ekranlara gelen Üvey Baba, Türk televizyon seyircisinin aklından çıkmayan bir yapım haline geldi.
Dizideki "Gaddar Halil" rolü, zalimliği ve sert tavrıyla izleyicilerden nefret toplarken, Şemsi İnkaya’nın oyunculuğuyla övgü aldı.
Özellikle karakterin dramı ve psikolojik derinliği, İnkaya’nın ustalıkla yorumuyla daha etkileyici bir boyut kazandı. Kötü bir karakteri oynarken bile İnkaya, izleyiciye "kötülüğün de bir hikayesi vardır" mesajını başarıyla verdi.
İnkaya’nın kariyeri sadece Üvey Baba ile sınırlı kalmadı. Tiyatro sahnelerinde oynadığı onlarca eser ve sinema filmlerindeki rolleri, onu Türk sanat dünyasının en saygın isimlerinden biri yaptı.
Özellikle 1970’lerde Yeşilçam’da üstlendiği yan roller ve komedi-dram türündeki çalışmaları, çok yönlü yeteneğini gözler önüne serdi.
Sadece kötü rollerde değil, komedi yeteneğini de sergilediği karakterlerle seyircinin kalbini fetheden İnkaya, hem derin karakter oyunculuğu hem de mizah anlayışıyla nesiller boyunca örnek sanatçı oldu.Bugün hâlâ eski yapımları televizyonlarda ve dijital platformlarda izlenmeye devam ediyor.
Şemsi İnkaya’nın ileri yaşına rağmen enerjisini koruması, sanat tutkusunun ve yaşam disiplininin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
Bugün, başarılarla dolu kariyeri ve tükenmeyen enerjisiyle sanat dünyasının genç nesillerine ilham vermeye devam ediyor.
ŞEMSİ İNKAYA KİMDİR?
Şemsi İnkaya, Türk tiyatro, sinema ve televizyonunun usta oyuncularından biridir. İnkaya, 13 Nisan 1939'da İstanbul'da doğdu.
Ticaret Lisesi mezunu olan sanatçı, konservatuvar eğitimi almış ve kariyerine İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda amatör olarak başladı.
Avni Dilligil ve Ulvi Uraz gibi ustalarla çalışarak kendini geliştirmiş, Tiyatro Oyuncuları Derneği (To-Der) üyesi ve denetleme kurulu başkanı oldu.
Yeşilçam'da 1970-1980'lerde komedi ve dram filmlerinde çok sayıda yan rolle tanınan İnkaya, Gırgıriye (1981), Görgüsüzler (1982), Zehir Hafiye gibi yapımlarda sevilen karakterleri canlandırdı.
Çok yönlülüğüyle hem kötü adam hem de komik rollerde başarılı oldu.
En unutulmaz performansı, 1998-2004 yılları arasında yayınlanan Üvey Baba dizisindeki "Gaddar Halil" (Halil Güneşli) karakteridir.
Zalim ve sert üvey baba rolüyle izleyicilerin nefretini kazanan ama oyunculuğuyla övgü toplayan İnkaya, bu rolle Türk televizyon tarihine damga vurdu.
Diğer önemli yapımları arasında Efsane (Pamir), Kertenkele, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Kurtlar Vadisi Pusu ve çeşitli tiyatro oyunları yer alıyor.
Son yıllarda daha az ekranda görünse de, 2025'te enerjik haliyle gündeme gelmeye devam ediyor.
Kişisel hayatında tiyatro sanatçısı Ayten Erman ile evlendi ve boşandı. Ozan ve Cenk adında iki oğlu var.
Sanat aşkı ve disipliniyle genç nesillere ilham veren İnkaya, Türk sanat dünyasının değerli isimlerinden biri olarak anılıyor.