Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında

Sadece kötü rollerde değil, komedi yeteneğini de sergilediği karakterlerle seyircinin kalbini fetheden İnkaya, hem derin karakter oyunculuğu hem de mizah anlayışıyla nesiller boyunca örnek sanatçı oldu.Bugün hâlâ eski yapımları televizyonlarda ve dijital platformlarda izlenmeye devam ediyor.