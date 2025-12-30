Yeniçağ Gazetesi
30 Aralık 2025 Salı
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında

Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında

Türk televizyonunun en acımasız baba figürlerinden biriydi… Üvey Baba dizisinin Halil’i Şemsi İnkaya yıllar sonra tekrar gündeme geldi.

Haberi Paylaş
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 1

Bir döneme damgasını vuran Üvey Baba dizisinde "Halil" karakteriyle unutulmazlar arasına giren 86 yaşındaki usta oyuncu Şemsi İnkaya, uzun bir sessizliğin ardından yeniden konuşuluyor.

1 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 2

Bugün 86 yaşında olan deneyimli sanatçı, zamanın izlerine meydan okuyan haliyle dikkat çekiyor. "86 yaşında ama…" dedirten görüntüsü, gençlere ve meslektaşlarına ilham veriyor.

2 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 3

1939 yılında İstanbul’da doğan Şemsi İnkaya, tiyatro ve sinemaya geçmeden önce ticaret lisesini bitirdikten sonra konservatuvar eğitimi aldı.

3 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 4

Ancak içinde hep sanat tutkusu taşıyan İnkaya, konservatuvarı tamamlayarak tiyatro sahnesine ilk adımını attı.

4 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 5

1960’larda başlayan oyunculuk yolculuğu, sahnede ve ekranda sergilediği etkileyici performanslarla hızla büyük beğeni kazandı.1998’de ekranlara gelen Üvey Baba, Türk televizyon seyircisinin aklından çıkmayan bir yapım haline geldi.

5 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 6

Dizideki "Gaddar Halil" rolü, zalimliği ve sert tavrıyla izleyicilerden nefret toplarken, Şemsi İnkaya’nın oyunculuğuyla övgü aldı.

6 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 7

Özellikle karakterin dramı ve psikolojik derinliği, İnkaya’nın ustalıkla yorumuyla daha etkileyici bir boyut kazandı. Kötü bir karakteri oynarken bile İnkaya, izleyiciye "kötülüğün de bir hikayesi vardır" mesajını başarıyla verdi.

7 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 8

İnkaya’nın kariyeri sadece Üvey Baba ile sınırlı kalmadı. Tiyatro sahnelerinde oynadığı onlarca eser ve sinema filmlerindeki rolleri, onu Türk sanat dünyasının en saygın isimlerinden biri yaptı.

8 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 9

Özellikle 1970’lerde Yeşilçam’da üstlendiği yan roller ve komedi-dram türündeki çalışmaları, çok yönlü yeteneğini gözler önüne serdi.

9 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 10

Sadece kötü rollerde değil, komedi yeteneğini de sergilediği karakterlerle seyircinin kalbini fetheden İnkaya, hem derin karakter oyunculuğu hem de mizah anlayışıyla nesiller boyunca örnek sanatçı oldu.Bugün hâlâ eski yapımları televizyonlarda ve dijital platformlarda izlenmeye devam ediyor.

10 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 11

Şemsi İnkaya’nın ileri yaşına rağmen enerjisini koruması, sanat tutkusunun ve yaşam disiplininin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

11 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 12

Bugün, başarılarla dolu kariyeri ve tükenmeyen enerjisiyle sanat dünyasının genç nesillerine ilham vermeye devam ediyor.

12 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 13

ŞEMSİ İNKAYA KİMDİR?

Şemsi İnkaya, Türk tiyatro, sinema ve televizyonunun usta oyuncularından biridir. İnkaya, 13 Nisan 1939'da İstanbul'da doğdu.

13 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 14

Ticaret Lisesi mezunu olan sanatçı, konservatuvar eğitimi almış ve kariyerine İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda amatör olarak başladı.

14 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 15

Avni Dilligil ve Ulvi Uraz gibi ustalarla çalışarak kendini geliştirmiş, Tiyatro Oyuncuları Derneği (To-Der) üyesi ve denetleme kurulu başkanı oldu.

15 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 16

Yeşilçam'da 1970-1980'lerde komedi ve dram filmlerinde çok sayıda yan rolle tanınan İnkaya, Gırgıriye (1981), Görgüsüzler (1982), Zehir Hafiye gibi yapımlarda sevilen karakterleri canlandırdı.

16 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 17

Çok yönlülüğüyle hem kötü adam hem de komik rollerde başarılı oldu.

17 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 18

En unutulmaz performansı, 1998-2004 yılları arasında yayınlanan Üvey Baba dizisindeki "Gaddar Halil" (Halil Güneşli) karakteridir.

18 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 19

Zalim ve sert üvey baba rolüyle izleyicilerin nefretini kazanan ama oyunculuğuyla övgü toplayan İnkaya, bu rolle Türk televizyon tarihine damga vurdu.

19 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 20

Diğer önemli yapımları arasında Efsane (Pamir), Kertenkele, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Kurtlar Vadisi Pusu ve çeşitli tiyatro oyunları yer alıyor.

20 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 21

Son yıllarda daha az ekranda görünse de, 2025'te enerjik haliyle gündeme gelmeye devam ediyor.

21 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 22

Kişisel hayatında tiyatro sanatçısı Ayten Erman ile evlendi ve boşandı. Ozan ve Cenk adında iki oğlu var.

22 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 23

Sanat aşkı ve disipliniyle genç nesillere ilham veren İnkaya, Türk sanat dünyasının değerli isimlerinden biri olarak anılıyor.

23 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 24
24 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 25
25 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 26
26 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 27
27 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 28
28 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 29
29 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 30
30 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 31
31 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 32
32 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 33
33 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 34
34 35
Üvey Baba’nın zalim babası geri döndü: Şemsi İnkaya neden konuşuluyor? Gaddar Halil 86 yaşında - Resim: 35
35 35
Kaynak: Magazin Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro