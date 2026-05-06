Siyaset dünyası, CHP Genel Kurulu’na yönelik "mutlak butlan" davasının sonuçlarını beklerken, hukukçu yazar Taha Akyol’dan sürecin hem siyasi hem de ekonomik boyutuna dair sert bir analiz geldi. Akyol, özellikle MHP kanadından gelen çelişkili açıklamaların ve yargı üzerindeki siyasi "mekiklerin" Türkiye’yi uçuruma sürüklediğini söyledi.

FETHİ YILDIZ VE DEVLET BAHÇELİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİ

Taha Akyol, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlangıçta CHP’nin içinin karıştırılmasına karşı çıkan "temenni" dolu sözlerini hatırlattı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, “mutlak butlan” meselesi sorulduğunda CHP’nin tarihi özelliğini hatırlatarak “içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesine müsaade edilmemesini” temenni ettiğini söyleyen Taha Akyol, MHP'li Fethi Yıldız'ın, akşam yaptığı “mutlak butlan” kararı çıkar ve kesinleşirse, “Özgür Özel yönetimi yerine, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir” açıklamasına dikkat çekti.

Taha Akyol, Karar'daki yazısında MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız’ın, Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin yeniden yetkili hale gelebileceğine dair açıklamasını "Yıldız, Bahçeli’nin izni olmadan açıklama yapmaz. Ama iki açıklamanın farklı yönlerde olduğu apaçık ortada. Sebebini bilmesek de ana muhalefetin hukuken zedelenmesi, seçimli otoriterliğimizi daha da derinleştirir." sözleriyle yorumladı.

ŞAMİL TAYYAR’IN "KARAR ERTELENDİ" İDDİASI

Yazıda, eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar’ın kulis bilgisine de yer verildi. Tayyar’ın iddiasına göre; İstinaf mahkemesi aslında "mutlak butlan" kararını verdi, ancak Bahçeli’nin itirazı ve İran-İsrail geriliminin yarattığı belirsizlik nedeniyle açıklama ertelendi. Akyol, bu durumu “siyaset-yargı mekiği” olarak adlandırarak acı bir siyasi gerçek olarak niteledi.

HUKUKSUZLUĞUN EKONOMİK FATURASI: 143 MİLYAR DOLAR

Yargıya olan güvensizliğin doğrudan ekonomiyi vurduğunu belirten Akyol, geçmişten örnekler verdi.

İBB soruşturmasının yarattığı sarsıntıyı durdurmak için Merkez Bankası’nın bir ayda 50 milyar dolar harcadığını iddia edildi.

Ali Babacan’a göre bu tür siyasi müdahalelerin ekonomiye toplam maliyetinin 143 milyar doları bulduğunu söyledi. (27 Nisan 2025)

"ORTA GELİR TUZAĞI" VE HUKUK

Taha Akyol, mevcut enerji krizi ve savaş ortamında "mutlak butlan" gibi radikal bir hukuki kararın hasarının çok daha büyük olacağı konusunda uyardı. Yazısını "Hukukun siyasetten üstün bir değer olduğunu içimize sindirmedikçe, 'orta gelir' tuzağında debelenip duracağız." tespitle noktaladı.

Öte yandan Fethi Yıldız'ın 'mutlak butlan' çıkışı; "MHP’de 'çatlak' mı, planlı 'manevra' mı?" tartışmalarını beraberinde getirdi.