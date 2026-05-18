Olay, saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hayriye Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Ramazan Ceyhan evde tadilat işlerini yürütürken, ev sahibi dışarıdaki işlerini halletmek üzere ikametten ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen ev sahibi, kapıyı açamayınca durumdan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

İhbarın ardından olay yerine hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak içeri girmesiyle acı manzara ortaya çıktı. Ekipler, 53 yaşındaki Ramazan Ceyhan’ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Ceyhan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın evde yaptığı incelemelerin ardından Ceyhan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.