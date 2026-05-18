ABD'nin New York eyaletine bağlı Suffolk bölgesinde, doğa koruma projeleri kapsamında sıra dışı bir yatırıma imza atıldı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kurbağa türlerinin güvenli bir şekilde göç etmesi ve çiftleşme alanlarına ulaşabilmesi için 40 bin dolar (yaklaşık 1,8 milyon TL) maliyetle özel bir alt geçit inşa edildi.

TRAFİK KATLİAMINI DURDURAN ALÜMİNYUM ÇİTLER

Long Island bölgesinde bir ilk olma özelliği taşıyan bu ekolojik proje, Brookhaven Karayolu Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Projenin son aşamasında tünel girişlerine özel alüminyum çit sistemleri eklendi. Bu bariyerler, kurbağaların vızır vızır araç geçen tehlikeli otoyola çıkmasını tamamen engelliyor ve onları doğrudan yer altındaki güvenli tünele yönlendiriyor.

KURBAĞA ÖLÜMLERİ "NEREDEYSE SIFIRA" İNDİ

Proje hayata geçirilmeden önce yapılan incelemeler, bölgedeki trajik durumu gözler önüne sermişti. Kuruyan göletlerden karşı taraftaki üreme alanlarına geçmeye çalışan odun ve ağaç kurbağaları, araçların altında kalarak toplu halde can veriyordu. Çevre analisti Luke Ormand, tünelin açılmasıyla birlikte bölgedeki kurbağa ölümlerinin neredeyse sıfıra indiğini müjdeledi. Güvenli geçiş sayesinde kurbağa popülasyonunda da gözle görülür bir artış başladı.

TASARIMI SAHİL GEÇİTLERİNDEN ESİNLENDİ

İlginç bir mühendislik yaklaşımına sahip olan tünelin tasarımında, insanların plajlara rahatça erişmesini sağlayan ünlü Ocean Parkway alt geçit sistemleri model alındı. Bahar çığırtkanları ve gri ağaç kurbağaları gibi hassas türlerin biyolojik döngülerini ve nesillerini sürdürebilmesi için kurulan bu sistem, modern şehircilik ile yaban hayatının nasıl bir arada yaşayabileceğine dair dünyaya örnek bir model oldu. Yetkililer, bu yatırımı sadece basit bir geçiş yolu değil, ekosistemin geleceği için hayati bir altyapı hamlesi olarak tanımlıyor.