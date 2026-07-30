Kaynak: DHA

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi’nde 27 Temmuz günü meydana gelen olayda, 2 saldırgan, kaldırımda yürüyen genç kızları araçla bir süre takip etti, daha sonra ise yanlarında durarak laf attı. Çocuklar şüphelilere tepki gösterdi, bunun üzerine tartışma yaşandı.

TEPKİ GÖSTEREN YAŞLI ADAMI DARBETTİLER!

Kızları takip edip sözle tacizde bulunduğu ifade edilen 2 şahsa, 72 yaşındaki emekli Nurettin Erçayan müdahale etti. Erçayan, kızları aracın yanından uzaklaştırıp araçtaki 2 kişiye de tepki gösterdi. Araçtan inen saldırgan ise Erçayan'a tekme tokat saldırdı.

2 SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI!

Uğradığı saldırı sonucunda yaralanan Erçayan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Nurettin Erçayan ve korumaya çalıştığı kızlar, saldırganlar hakkında şikayette bulunurken bunun üzerine polis ekipleri 2 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Saldırganlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"BEN İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Nurettin Erçayan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "2 genç kızı bir kişinin zorla götürmeye çalıştığını gördüm. Kızlardan birini elinden çektim aldım. ‘Utanmıyor musunuz? Bunlar daha 15-16 yaşındaki çocuklar’ dedim. Aracın kapısını kapatırken ayağım kaydı düştüm. Daha sonra araçtan inip beni darbettiler. Ben sadece insanlık görevimi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Bu vatanın evladı hepimizin evladı. Kendi kızım da olsa komşumun kızı da olsa yine müdahale ederdim” sözlerini sarf etti.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığını öğrendiğini ifade eden Erçayan, “Kanunun gereken cezayı vermesini istiyorum. Böyle insanların aramızda barınmasını istemiyorum. Herkes insanlığını bilse bunlar yaşanmaz” dedi.