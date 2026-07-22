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Kaynak: İHA

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar Beldesi'nde ikamet eden 58 yaşındaki O.T. nin evden ayrılmasının ardından uzunca süre dönmemesi üzerine kendisinden haber alamayan ailesi Yenipazar Jandarma Karakoluna başvurdu.

TABUTUN İÇİNDEN SAĞ OLARAK ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı aramalar sonucu kaybolan O.T. Ömerli Mahallesi Mezarlığı'ndaki malzeme deposundaki bir tabutun içerisinde sağ olarak bulundu.

Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen O.T. tedbir amaçlı olarak sağlık kuruluşuna sevk edildi. Neden tabutun içerisine girdiği ise henüz bilinmiyor.