Sebzeli makarna, geleneksel makarna tariflerinin mevsimin en taze sebzeleri ile zenginleştirildiği, karbonhidrat ile vitaminin mükemmel dengesini sunan bir yemektir. Sadece bir karbonhidrat kaynağı olmaktan öte, sebzelerin lifli yapısı ve renkli dokusuyla birleşen bu tarif, hem göze hem de damağa hitap eder. Özellikle sağlıklı beslenmeye özen gösterenler ve öğünlerine daha fazla bitkisel gıda eklemek isteyenler için vazgeçilmez bir başlangıç noktasıdır.

4 kişilik sebzeli makarna için gerekli malzeme listesi

Kalabalık bir akşam yemeği planlıyorsanız ve dört kişilik bir menü oluşturacaksanız mutfağınızda şu temel malzemeleri bulundurmanız gerekmektedir:

500 gram dilediğiniz çeşitte bir paket makarna

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

2 diş ezilmiş veya ince kıyılmış sarımsak

1 adet orta boy kuru soğan

2 adet orta boy havuç

1 adet büyük boy kapya biber

2 adet yeşil köy biberi

1 adet küçük boy brokoli veya bir kase dolusu bezelye

Tuz, karabiber, kekik ve isteğe bağlı olarak pul biber

Üzeri için bir miktar rendelenmiş kaşar peyniri

SEBZELİ MAKARNA İÇİN HANGİ SEBZELER TERCİH EDİLMELİ

Sebzeli makarnanın en büyük avantajı, yaratıcılığınızı kullanmanıza olanak tanımasıdır. Mevsime göre sebze seçimi yapmak hem lezzeti hem de besin değerini artırır. Bahar aylarında kuşkonmaz ve taze bezelye öne çıkarken, yaz aylarında kabak, patlıcan ve taze domates kullanımı yaygındır. Kış aylarında ise brokoli, karnabahar ve pırasa gibi dirençli sebzeler makarnaya harika bir derinlik katar. Renk uyumu sağlamak adına kırmızı, yeşil ve turuncu sebzeleri bir arada kullanmak yemeğin iştah açıcı görünmesini sağlar.

SEBZELİ MAKARNANIN MAKARNASI NASIL HAZIRLANMALI

Makarnanın türü, sebzelerin şekli ile uyumlu olmalıdır. Eğer sebzeleri jülyen yani uzun şeritler halinde doğradıysanız spagetti veya linguine tercih edebilirsiniz. Eğer sebzeler küp küp doğranmışsa burgu veya kalem makarna sosu daha iyi tutacaktır. Makarnayı haşlarken bol tuzlu su kullanmak lezzetin hamura geçmesini sağlar. En önemli kural ise makarnayı tam pişmiş değil, İtalyanların tabiriyle dişe gelir yani al dente kıvamında süzmektir. Böylece sebze sosuyla birleştiğinde makarna hamurlaşmadan formunu korur.

KIVAMINDA SEBZELİ MAKARNA NASIL PİŞİRİLMELİ

Kıvamında bir sebzeli makarna için pişirme sırası hayati önem taşır. Öncelikle geniş bir tavada zeytinyağını ısıtıp sert yapılı havuç ve soğanları sotelemeye başlayın. Ardından biberleri ve daha çabuk pişen kabak veya brokoli gibi sebzeleri ekleyin. Sebzelerin çok ölmemesine ve renklerini kaybetmemesine dikkat edin. Sebzeler hafifçe yumuşadığında haşladığınız makarnanın suyundan bir kepçe kadar tavaya ilave ederek sebzelerin kendi suyuyla bir sos oluşturmasını sağlayın. Süzdüğünüz makarnaları bu karışımın içine dökerek tüm malzemeler özleşene kadar birkaç dakika daha harlı ateşte çevirin. Son dokunuş olarak taze baharatları ekleyip sıcak servis yapın.