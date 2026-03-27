Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarı final play-off maçında Polonya, evinde Arnavutluk’u ağırladı. Stadion Narodowy’de oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazanmayı başardı.

Zorlu geçen maça Arnavutluk daha iyi başlayıp, 42. dakikada Xoxha’nın golüyle 1-0 öne geçti.

SZYMANSKI MAÇI ÇÖZDÜ

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski maça damga vurdu; ikinci yarıya 1-0 geride giren Polonya, attığı iki golle maçı 2-1 kazanarak finale yükseldi.

Polonya’nın gollerini 63. dakikada Lewandowski ve 73. dakikada Zielenski kaydetti. İki golün asistini ise Szymanski yaptı.

Sarı-lacivertli ekipten devre arasında Fransa ekibi Rennes’e transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, yükselen form grafiğini sürdürdü.

ASSLANİ MAÇA İLK 11’DE BAŞLADI

Beşiktaş forması giyen Arnavut orta saha oyuncusu Asslani, müsabakaya ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Arnavutluk cephesinde Bodrum FK forması giyen Ajeti ve Çaykur Rizespor forması giyen Laçi de maça ilk 11’de başladı.

Trabzonspor’da etkili performans gösteren Ernest Muçi ise oyuna 82. dakikada dahil oldu.

LEWANDOWSKI EFSANESİ

Polonya Milli Takımı’nın efsane isimlerinden forvet oyuncusu Robert Lewandowski, bu maçta attığı golle toplamda Polonya formasıyla çıktığı 140. maçta 81. golünü kaydetmiş oldu.

PLAY-OFF FİNALİNDE RAKİP İSVEÇ

Polonya’nın play-off finalindeki rakibi ise Ukrayna karşısında 3-1’lik galibiyet alan İsveç oldu. Karşılaşma 31 Mart Salı günü oynanacak.