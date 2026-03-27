Gece yarısı başlayan operasyon çerçevesinde çok sayıda polis ekibi tarafından belediye binasına baskın düzenlendi.

İKAMETLERİNDEN ALINIP BELEDİYEYE GETİRİLDİLER

Operasyon çerçevesinde bazı belediye çalışanları ikametlerinden alınarak belediyeye getirilirken, önceki dönem belediyede görev yapan bazı yetkililerin de belediyeye getirildiği öğrenildi.

Belediye binasına çok sayıda polis ekibi girerken, çevrede de polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı görüldü. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yoğunlukta olduğu operasyon gece yarısı başlarken, belediye ve çevresinde hareketli dakikalar devam ediyor.