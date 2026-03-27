Yeniçağ Gazetesi
27 Mart 2026 Cuma
Türkiye'nin rakibi belli oldu: İşte yarı final sonuçları ve final eşleşmeleri

A Milli Takımımız, Romanya’yı 1-0 yenerek play-off finaline yükseldi. Milliler, 31 Mart Salı günü Slovakya ile deplasmanda karşılaşacak. İşte diğer yarı final ve final eşleşmeleri…

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Romanya’yı Ferdi Kadıoğlu’nun golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi.

RAKİBİMİZ KOSOVA

Millilerin play-off finalindeki rakibi Kosova oldu.

A Milli Takımımız, final maçında Kosova ile deplasmanda 31 Mart Salı günü karşı karşıya gelecek.

Kosova, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı maçta muazzam bir geri dönüş sergileyerek, nefes kesen mücadelede Slovakya’yı deplasmanda 4-3 mağlup etti.

İŞTE YARI FİNAL SONUÇLARI

TÜRKİYE 1-0 Romanya
İtalya 2-0 Kuzey İrlanda
Ukrayna 1-3 İsveç
Danimarka 4-0 K. Makedonya

Galler 1-1 Bosna Hersek (Uzatmalara gitti)
Polonya 2-1 Arnavutluk
Slovakya 3-4 Kosova
Çekya 2-2 İrlanda (Uzatmalara gitti)

FİNAL MAÇLARI

Kosova - TÜRKİYE

Çekya/İrlanda - Danimarka

İsveç - Polonya

Galler/Bosna Hersek - İtalya

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçlarının hepsi 31 Mart Salı günü 21.45'te başlayacak.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası, FIFA tarafından Kuzey Amerika’da gerçekleştirilecek 23. Dünya Kupası organizasyonudur.

Turnuva, ev sahibi ülkeler olarak ABD, Kanada ve Meksika tarafından ağırlanacak ve 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak.

Kaynak: Spor Servisi
