Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Karadağ’ın AB üyeliği yolunda önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, aday ülkeler arasında üyeliğe en yakın ülke konumunda olduğunu açıkladı.

Kos, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da Başbakan Milojko Spajic ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kos, Karadağ’ın müzakere başlıklarının büyük bölümünü tamamladığını ifade etti.

Karadağ’ın üyelik sürecinde özellikle hukuk ve demokrasi alanındaki reformların önemine dikkat çeken Kos, bağımsız yargı ve özgür medyanın vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Organize suç ve yolsuzlukla mücadelede güçlü bir yargı sistemine ihtiyaç olduğunu belirten Kos, bu konularda taviz verilmeyeceğini dile getirdi.

Karadağ’ın daha sıkı kriterler altında AB’ye katılan ilk ülke olabileceğini ifade eden Kos, tüm şartların yerine getirilmesi halinde ülkenin tam üyelik haklarına sahip olacağını söyledi.

Kos ayrıca, AB’nin geçmiş genişleme süreçlerinden ders çıkardığını ve yeni üyelerin kurallara uyum konusunda daha sıkı denetleneceğini belirtti.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ise ülkesinin Avrupa Birliği yolunda önemli mesafe kat ettiğini ifade ederek, müzakerelerde özellikle 23. ve 24. fasılların öncelikli olduğunu söyledi.

Spajic, kapatılması gereken 19 başlık bulunduğunu ve bu sürecin kritik bir aşamada olduğunu vurgulayarak, Karadağ’ın Avrupa entegrasyonuna güçlü şekilde bağlı olduğunu dile getirdi.