Romanya'yı 1-0 yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya bir maç uzaklıkta olan A Milli Takım'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Rumen gazeteci tarafından kışkırtıcı bir soru soruldu.

RUMEN GAZETECİDEN ART NİYETLİ SORU

Rumen gazeteci, "Bir sonraki maç öncesi Lucescu'dan tavsiye alacak mısınız ve eğer play-off finalini kazanamazsanız istifa edecek misiniz?" diye sordu.

MONTELLA: 'ÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK'

Montella bu soruya karşılık, "Bizim mesleğimizde hocalar kendi oyun anlayışını ve taktik bilgilerini sahaya yansıtır. Kimseden de bilgi almazlar. Bu provokasyona gelmek gerekirse; açıkçası bir maçın bu güzel 2 yılın sonunu getireceğine inanmıyorum. Zaten öyle bir düşüncemiz yok. Hedefimizi biliyorsunuz o yüzden daha fazla bir şey söylemeye gerek yok." diye konuştu.

'ARTIK BU KADAR PROVOKASYON YETER'

Montella'nın sorusuna rağmen soru sorma faslını karşılıklı tartışmaya çevirmeye çalışan Rumen gazeteciyi bu kez milli takımın basın sözcüsü bölerek, 'Artık bu kadar provokasyon yeter bence ama yine de hocaya bırakalım.' dedi.

MONTELLA'DAN GAZTECİYE KARŞI SORU

Montella da araya girerek bu gazeteciye 'Gazetede bir köşe yazarken hata yaptığında kendisi istifa veriyor mu?' şeklinde bir karşı soru yöneltti.

Bunun ardından basın sözcüsü bir kez daha söz alarak 'Teşekkürler bu konuşmayı bitiriyoruz.' dedi ve Rumen gazetecinin provokasyonunu sonlandırdı.