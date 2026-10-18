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Kaynak: AA / İHA

Suudi Arabistan Ulusal Muhafızları’na (SANG) ait bir helikopter, ülkenin Necran bölgesinde düştü. Kazada helikopterde bulunan iki subayın hayatını kaybettiği bildirildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, kazanın teknik arızadan kaynaklandığını açıkladı.

Öte yandan Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’a ait bir Apache tipi askeri helikopteri Necran yakınlarında düşürdüklerini iddia etti. Suudi Arabistan makamlarından Husilerin bu iddiasına ilişkin ayrıca bir açıklama yapılmadı.

HELİKOPTERİN TEKNİK ARIZA NEDENİYLE DÜŞTÜĞÜ AÇIKLANDI

Suudi Arabistan Ulusal Muhafızları’na ait AH-6i tipi hafif saldırı ve keşif helikopterinin Necran’da düştüğü belirtildi. Koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, kazanın teknik arızadan kaynaklandığını ifade etti.

AH-6i tipi helikopterler saldırı, keşif, yakın hava desteği ve sınır güvenliği görevlerinde kullanılıyor. Kazada iki subayın hayatını kaybettiği bildirildi.

HUSİLER APACHE HELİKOPTERİNİ DÜŞÜRDÜKLERİNİ İDDİA ETTİ

Yemen’deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’a ait Apache tipi askeri helikopteri Necran yakınlarında düşürdüklerini öne sürdü. Saree, operasyonda “uygun bir silahın” kullanıldığını belirterek helikopterin Suudi Arabistan-Yemen sınırındaki Husi mevzilerine yönelik “düşmanca eylemler” gerçekleştirdiğini savundu.

Saree ayrıca, Yemen’in Hacce vilayeti semalarında uçan Suudi Arabistan’a ait silahlı insansız keşif aracının da düşürüldüğünü iddia etti.

HUSİLER 53 HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Husilerin askeri sözcüsü Saree, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Yemen’de Husilerin kontrolündeki bölgelere 53 hava saldırısı daha düzenlediğini ileri sürmüştü.

Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını iddia eden Saree, Husileri hedef alan Suudi saldırılarının toplam sayısının 2 bin 542’ye ulaştığını belirtmişti.