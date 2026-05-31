Adana'da trafik ekiplerinin denetim noktasında yaşanan olayda, "Anksiyetem tuttu" diyerek araçtan inmeyi reddeden kadın sürücü polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süre sonra kaza yapan sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetinin daha önce iptal edildiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalar sırasında bir otomobil kontrol noktasında durduruldu. Rutin alkol kontrolü yapmak isteyen ekipler, sürücünün araçtan inmesini istedi.

POLİSE ÇARPIP KAÇTI

Suudi Arabistan uyruklu olduğu belirtilen kadın sürücü, alkolmetreyi üflemeyi ve araçtan inmeyi reddetti. İddiaya göre "Anksiyetem tuttu" diyen sürücü, otomobiliyle hareket ederek bir polis memuruna çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri aracı takibe alırken, sürücü bir süre sonra direğe çarparak durabildi. Araçtan indirilen kadının yapılan kontrolde 1.04 promil alkollü olduğu belirlendi.

EHLİYETİ ZATEN İPTALLİ ÇIKTI

Yapılan incelemelerde sürücünün ehliyetinin daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı süresiz olarak iptal edildiği tespit edildi. Alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmak gibi çok sayıda ihlal nedeniyle sürücüye toplam 557 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Araç 120 gün süreyle trafikten men edilirken, kadın sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sırasında köpeğini yanından ayırmaması da dikkat çekti.