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Kaynak: Haber Merkezi

Suudi Arabistan’ın, Kızıldeniz’de deniz trafiğini ve ticari hatları korumak için çok uluslu yeni bir askeri koalisyon kurmaya hazırlandığı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Riyad yönetimi, İran destekli Husilerin Babülmendep Boğazı çevresindeki hamlelerine karşı Türkiye ve ABD’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 ülkeye katılım daveti gönderdi.

Haberde, Kızıldeniz’e kıyısında bulunan Mısır, Sudan, Cibuti ve Somali gibi ülkelerin teklife olumlu yanıt verdiği ifade edildi. Üst düzey iki diplomatik kaynak ve bir ABD’li yetkiliye dayandırılan bilgilere göre Suudi Arabistan öncülüğündeki girişimin kısa süre içinde duyurulabileceği belirtildi.

GÖZLER TÜRKİYE VE ABD’DE

Merkezinin Riyad’da olması ve Suudi komutası altında faaliyet yürütmesi planlanan koalisyon açısından ABD’nin tutumu kritik görülüyor. Fransa, Almanya ve İtalya gibi bazı ülkelerin karar vermek için Washington’ın pozisyonunu beklediği aktarılırken, ABD’nin Yemen sahasına daha fazla güç kaydırma konusunda isteksiz olabileceği değerlendiriliyor.

TÜRKİYE DAHİL BİRÇOK ÜLKE DAVET EDİLDİ

Türkiye’nin de davet edilen ülkeler arasında yer aldığı söylenirken, Ankara’nın Riyad’ın yöneteceği böyle bir ittifaka katılım konusunda nasıl bir tutum alacağı belirsizliğini koruyor. Haberde, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Bangladeş’in de davet aldığı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ise henüz davet gönderilmediği belirtildi. Umman’ın ise İran ile yürüttüğü arabuluculuk rolünü korumak için girişime mesafeli yaklaştığı ifade edildi.

Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz’i Aden Körfezi üzerinden Hint Okyanusu’na bağlayan kritik geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor. İran ile yaşanan gerilimin ardından Suudi petrol ihracatının önemli bölümünün karayoluyla Kızıldeniz’deki Yanbu Limanı’na taşınması, hattın Riyad açısından stratejik önemini daha da yükseltti.

ABD’nin terör örgütü listesine aldığı Yemenli Husiler, Sana Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen saldırının ardından Babülmendep üzerinden Suudi ihracatına ambargo uyguladıklarını duyurmuştu. Saldırının Suudi destekli Yemen hükümeti tarafından üstlenilmesine karşın Husiler, Riyad’ı sorumlu tutmuş ve füze ile insansız hava araçlarıyla misilleme yaptıklarını açıklamıştı.

Reuters’a yansıyan bilgilere göre Husiler, güney Kızıldeniz’den geçen ticari gemilerden ücret talep etme tehdidinde de bulundu. Yeni koalisyonun, 2020’de kurulan Kızıldeniz Konseyi’nin devamı niteliğinde olması, seyrüsefer güvenliğinin yanı sıra korsanlık, kaçakçılık ve terörle mücadele alanlarında da görev üstlenmesi hedefleniyor.