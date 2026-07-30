Türk Fiba Grubu bir şirketini Ruslara sattı

Fiba Grubu'nun patronu Hüsnü Özyeğin, Rusya'daki iştiraki Credit Europe Bank'a bağlı sigorta şirketi Credit Europe Life'ı Rus fintech grubu Svoy'a devretti. İşlemin tutarı resmi olarak paylaşılmasa da, satış fiyatının 240 milyon lira ile 350 milyon lira bandında olduğu tahmin ediliyor.