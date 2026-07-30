Fiba Grubu'nun patronu Hüsnü Özyeğin, Rusya'daki iştiraki Credit Europe Bank'a bağlı sigorta şirketi Credit Europe Life'ı Rus fintech grubu Svoy'a devretti. İşlemin tutarı resmi olarak paylaşılmasa da, satış fiyatının 240 milyon lira ile 350 milyon lira bandında olduğu tahmin ediliyor.
Türk Fiba Grubu bir şirketini Ruslara sattı
Hüsnü Özyeğin liderliğindeki Fiba Grubu, ana bankacılık faaliyetlerine odaklanma stratejisi doğrultusunda Rusya'daki sigorta iştiraki Credit Europe Life'ın tamamını Rus fintech grubu Svoy'a sattı.Kaynak: Diğer
Öte yandan, iş insanı Hüsnü Özyeğin'in hayata geçirdiği yatırım holdingi Fiba Grubu, uluslararası bankacılık hamleleri çerçevesinde 1994 yılında merkezini Amsterdam'da konumlandırarak Credit Europe Bank'ı faaliyete geçirmişti.
Fiba, en büyük pazarlarından biri olan Rusya'da da 1997 yılında Credit Europe Bank Rusya'yı hayata geçirdi. Bankanın iştiraki olarak da 2007 yılında Credit Europe Life kuruldu.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Fiba'nın iştiraki Credit Europe Bank, ana faaliyet alanı olan bankacılığa odaklanmak amacıyla yaklaşık 20 yıldır bünyesinde bulundurduğu sigorta şirketi Credit Europe Lif'ı satma kararı aldı.
Rus fintech grubu Svoy, Credit Europe Life'ın yüzde 100 hissesini satın aldı. Taraflar satış bedelini açıklamazken, piyasa uzmanları işlemin değerini 240-350 milyon lira arasında olduğunu tahmin ediyor.
Turkrus haber sitesinde yer alan bilgiye göre, Svoy Grubu satın almayı dijital finans ekosistemini genişletme stratejisinin bir parçası olarak görüyor.
Grup, Credit Europe Life'ı kendi bilgi teknolojileri altyapısına entegre etmeyi, yıl sonuna kadar şirketin unvanını değiştirmeyi ve mevcut sigorta portföyünü korurken yenilikçi dijital sigorta çözümleri sunmayı hedefliyor.
Credit Europe Life'ın portföyünün büyük bölümünü tamamlayıcı sağlık sigortası ile kaza ve hastalık sigortaları oluşturuyor. Şirketin mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 575 milyon ruble, özkaynakları ise 324 milyon ruble seviyesinde bulunuyor.