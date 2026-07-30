UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında RAMS Başakşehir, Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk oldu.
BAŞAKŞEHİR AVRUPA DEFTERİNİ ERKEN KAPATTI
İlk maçın 1-1 sona ermesinin ardından tur umutlarını deplasmana taşıyan temsilcimiz, Veritas Stadı'ndan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Mücadeleye Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Christopher Operi, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Davie Selke, Eldor Shomurodov ve Ivan Brnic ilk 11'iyle başlayan Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir maç boyunca rakip savunmayı aşmakta zorlandı.
Ev sahibi ekip, Tuominen ve Jepjhta'nın attığı gollerle sonuca giderek sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Inter Turku toplamda 3-1'lik skorla tur atlayan taraf olurken Başakşehir'in Avrupa macerası 2. eleme turunda sona erdi.