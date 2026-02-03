Suriye'de Beşar Esad'ı deviren güçlerin liderliğini üstlenerek geçici yönetimin başına geçen Ahmed Şara, 10 Mart 2025'te, iç savaş sırasında Suriye'nin kuzeydoğusunda fiili bir özerk yönetim kuran Kürtlerle bir mutabakat imzalamıştı. Mutabakatta terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesi ve Kürt güçlerinin kontrolündeki bölgelerin Şam yönetimine devredilmesi öngörülüyordu.

MetroPOLL Araştırma'nın yöneticisi Özer Sencar kişisel sosyal medya hesabından 15- 21 Ocak tarihlerinde 28 ilde yapılan 'Suriye'nin kuzeyinde özerk Kürt yönetimi' anketinin sonuçlarını duyurdu.

Ankette bin 219 vatandaşa "Suriye'nin kuzeyinde Irak'ta olduğu gibi özerk bir Kürt yönetiminin kurulmasını onaylar mısınız?" diye soruldu.

Ankete göre vatandaşların yüzde 76'sı Suriye’nin kuzeyinde Irak benzeri özerk bir Kürt yönetimi kurulmasına karşı. 'Onaylarım' diyenlerin oranı 19,7 olurken, 'Fikrim yok' diyenlerin oranı 4,7 oldu.