Suriye'de, Şam Sağlık İşleri Müdürü Rıdvan es-Sevvak, elektronik sigaraların üretimi, satışı, dolaşımı ve kullanımının sağlık riskleri nedeniyle yasaklandığını duyurdu. Karara uymayan işletmeler kapatılacak ve ürünlere el konacak.

Şam Sağlık İşleri Müdürü Rıdvan es-Sevvak, Suriye resmi ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, elektronik sigaraların yol açtığı sağlık riskleri nedeniyle bu konuda kapsamlı bir yasak kararı alındığını söyledi.

Elektronik sigaraların üretimi, dolaşımı, satışı ve kullanımının yasaklandığını ifade eden Sevvak, söz konusu adımın, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplum sağlığını korumaya yönelik olduğunu söyledi.

İHLAL EDENLERE CEZA VERİLECEK

Sevvak, ihlal tespit edilmesi halinde ürünlere el konulacağını, imha edileceğini ve işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

İlk ihlalde iş yerlerinin 3 gün süreyle kapatılacağını aktaran Sevvak, tekrarı durumunda kapatma süresinin artırılacağını dile getirdi.