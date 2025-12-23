Veriler, elektronik sigara tercih eden bireylerin hiç kullanmayanlara oranla %53 daha yüksek kalp krizi riskiyle karşı karşıya kaldığını doğruladı.

Bilim dünyasında "zararsız bir alternatif" olarak pazarlanan elektronik sigaraların, kalp sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri yeni bir bilimsel çalışmayla kanıtlandı. Binlerce katılımcının sağlık verilerini analiz eden araştırmacılar, bu cihazların arterlerde (atardamar) neden olduğu yapısal bozuklukların, koroner arter hastalıklarını doğrudan tetiklediğini ortaya koydu.

Yapılan incelemeler sonucunda, elektronik sigara kullanıcılarının kalp krizi geçirme ihtimalinin, tütün ve benzeri ürünleri hiç kullanmayan kişilere kıyasla tam %53 oranında daha fazla olduğu saptandı.

UZMANLAR HÜCRESEL HASARA DİKKAT ÇEKTİ

Çalışmanın sonuçlarını değerlendiren yabancı uzmanlar, bu ürünlerin içindeki kimyasal bileşenlerin damar iç yapısını bozduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Amerikan Kalp Derneği (AHA) bünyesinde görev yapan Dr. Rose Marie Robertson, elektronik sigara dumanındaki partiküllerin doğrudan kan dolaşımına karışarak damar sertliğini hızlandırdığını bildirdi.

Robertson, bu durumun kalp kasının oksijensiz kalmasına yol açarak krizi tetiklediğini ifade etti.

Stanford Üniversitesi Kardiyovasküler Enstitüsü Direktörü Dr. Joseph Wu ise, cihazların içindeki aromalandırıcıların endotel hücrelerine (damarın iç yüzeyini döşeyen hücreler) verdiği zarara dikkat çekti.

Dr. Wu, laboratuvar ortamında yapılan incelemelerin, bu ürünlerin hücresel düzeyde iltihaplanmaya yol açtığını ve bunun da ani kalp durmalarına zemin hazırladığını aktardı.

BİLİMSEL VERİLER KAYGI OLUŞTURDU

Araştırma, elektronik sigaranın sadece akciğerlere değil, dolaşım sistemine de geri dönülemez zararlar verdiğini bir kez daha belgeledi.

Uzmanlar, bu cihazların geleneksel sigaraya göre "daha güvenli" olduğu algısının yanlış bir güvenlik hissi uyandırdığını, ancak biyolojik verilerin tam tersini gösterdiğini kaydetti.