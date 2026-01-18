Suriye'nin Halep şehrinde Suriye Demokratik Güçleri ile Şam ordusu arasında meydana gelen çatışmalar, SDG bünyesindeki Arap aşiretlerinin de ayaklanmasıyla Fırat Nehri'nin doğusuna ulaşmıştı.

ŞAM'DA KRİTİK ZİRVE

Çatışmalar sürerken bugün Suriye'nin başkenti Şam'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile eski HTŞ lideri ve Suriye'nin yeni hükümetinin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında kritik bir görüşme yapıldı.

Toplantıya SDG Genel Komutanı Mazlum Addi'nin de katılacağı iddia edilirken, Abdi'nin olumsuz hava koşullarından dolayı katılamadığı bildirildi.

TOPLANTIDAN ATEŞKES KARARI ÇIKTI

Öte yandan yabancı medya kuruluşlarının aktardığına göre Ahmed Şara, SDG ile çeşitli maddelerin yer aldığı ateşkes anlaşmasına imza attı.