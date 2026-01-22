Suriye'de merkezi yönetim ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Ocak ayı başında Halep'teki çatışmalarla başlayan gerilim sürüyor.

Bu süreçte çeşitli anlaşmalar imzalansa da sahadaki çatışmalar tamamen bitmedi.

Omurgasını Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadının (YPG) oluşturduğu SDG yani PKK’nın Suriye kolu, ateşkes öncesi kontrol ettiği alanların önemli bölümünden çekildi.

Suriye’deki gelişmelere hem MHP’den hem de AKP’den destek geldi.

Hatta, Suriye’deki gelişmeler öyle bir boyuta ulaştı ki AKP-MHP ikilisinin başlattığı Terörsüz Türkiye süreci dahi durma noktasına geldi.

Cumhur İttifakı ile DEM Parti arasında Suriye rejimine destek verilmesi nedeniyle gerilim oluştu.

SURİYE ORDUSUNUN VİDEOLARINI İZLERKEN…

Günlerdir, Suriye’deki gelişmeler üzerine tartışmalar yürüyor. Bölgenin dışında başta ABD olmak üzere dünya gözünü Ortadoğu’ya çevirmiş durumda…

Hal böyleyken “Suriye’de neler oluyor?” diye sorup internette gezinmeye başlayınca Suriye ordusunun PKK’nın Suriye kolu olan SDG’ye operasyonlarının videolarıyla karşılaşıyorsunuz.

Suriye ordusu askeriyle SDG’nin elinden alınmış olan karargahlara giren kameraman Öcalan’ın posterlerinin yer aldığı odaları vs görüntülüyor.

Peki, kim bu Suriye ordusuyla gezip ele geçirilen bölgeleri kamerayla görüntüleyen kişi?

Abdussamed Dagül.

2014 yılında Suriye’ye giden Abdussamed Dagül sosyal medyada Türkçe ve farklı dillerde videolar yayınlayarak Suriye rejimine çalışıyor.

Ancak, Abdussamed Dagül Türkiye’nin resmi “Terör Arananlar” listesinde!

Başına 4 milyon TL ödül biçilen Dagül, Terör arananlar sitesinde El Kaide’den arananlar arasında sarı listede bulunuyor. Dagül, 1993 Hanau/Almanya doğumlu…

İşte size Suriye’deki arapsaçını özetleyen fotoğraf…