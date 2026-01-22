Adeta bir dekorasyon dergisinden çıkmış izlenimi veren evleri, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Doğal dokularla modern çizgilerin bir araya geldiği kütük ev, zarif detayları ve sıcak atmosferiyle dikkat çekti. Tatlıtuğ ailesinin evi, estetik tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ailesinin evi göz kamaştırdı
Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında nikâh masasına oturarak birlikteliklerini resmileştirmişti. Çiftin yaşamı, 2022’de oğulları Kurt Efe’nin dünyaya gelmesiyle yeni bir anlam kazandı. Bu kez gündeme gelme sebepleri aşkları değil, evleri oldu.Derleyen: Hande Karacan
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in yolları ilk kez 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisinin setinde kesişti. O günlerde başlayan arkadaşlıkları, zaman içinde güçlü bir aşka dönüştü. İlişkilerinin ciddileşmesiyle birlikte evlilik kararı alan çift, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi.
Başak Dizer’in stil dünyasındaki özgün zevki, evin dekorasyonuna da net biçimde yansıyor. Özel tasarım oturma grupları, özenle seçilmiş mobilyalar ve sanatsal dokunuşlar, eve sofistike bir hava kazandırıyor. Duvarları süsleyen tablolar ve dekoratif aksesuarlar ise mekâna karakteristik bir ruh katıyor.
Modern ve vintage parçaların dengeli uyumu, evin en dikkat çeken özelliklerinden biri. Farklı dönemlere ait tasarımların bir araya gelişi, yaşam alanına hem sıcak hem de iddialı bir kimlik kazandırıyor. Pop-art etkilerinin hissedildiği enerjik detaylar, dekorasyona dinamizm katıyor.
Bu stilin en çarpıcı örneklerinden biri, evin koridorunda yer alan pembe ayna. Cesur rengiyle öne çıkan bu parça, sosyal medyada en çok konuşulan dekorasyon detayları arasında yer aldı.
Oturma alanında tercih edilen çizgili koltuk, cam dikdörtgen sehpayla tamamlanarak modern bir görünüm oluşturuyor. Aydınlatma seçimleri ise evin atmosferini belirleyen önemli unsurlar arasında. Sıcak ışıklar, dekoratif detayları ön plana çıkararak mekâna davetkâr bir hava katıyor.
Geniş balkonlarını da yaşam alanının bir parçası haline getiren çift, gri tonlarının hâkim olduğu şık bir oturma grubu ile konforlu bir ortam yaratmış. Bu sayede balkon, hem modern hem de keyifli vakit geçirilen özel bir alan olarak öne çıkıyor.