Ekonomist Murat Muratoğlu, Mehmet Şimşek'in 2024 yılından itibaren uyguladığı altın kotasının mali boyutunu açıkladı. Yılda ortalama 325 ton altın ithal edildiğini belirten Muratoğlu, 2024 ve 2025 yıllarında uygulanan kotanın ardından bu rakamın 126 tona gerilediğini söyledi.

"KASAYI 24,6 MİLYAR DOLAR ZARARA UĞRATTI"

Muratoğlu bugün kaleme aldığı yazısında Bakan Şimşek'in altın kotası üzerinden kasayı 24,6 milyar dolar zarara soktuğunu ifade etti. Muratoğlu'nun köşe yazısından öne çıkanlar şöyle:

“Döviz gitmesin” diye o 398 ton altın alınmadı. Ortalamalara göre yaklaşık 37.4 milyar doları kasada tutuldu. Peki, o alamadığımız altınların bugünkü değeri ne olacaktı? Tam 62 milyar dolar! Aradaki fark ne kadar? 24.6 milyar dolar!

"ÜRETİCİ ARAP ÇÖLLERİNE KAÇTI"

Sadece para değil… Üretimi ve geleceği de kaybettik! Nitekim bu işin bir de sanayi tarafı var.

Türkiye’nin kuyumculuk sektörü dünyada ilk üçteydi... İtalyanlarla kafa kafaya yarışıyorduk. Ne oldu?

Sen içeride altını dünyaya göre pahalı hale getirince, ihracatçı adam ne yapsın? Hammaddeyi pahalıya alıp, kime mal satacak?

Mısır’a kaçtılar, Dubai’ye taşındılar. Kuyumcukent’teki atölyeler birer birer kapandı. Yüzyıllık ustalar, tezgahı toplayıp Arap çöllerinde atölye kurdu.

"KEŞKE GAZETECİLER SORABİLSE"

Ben basın toplantılarına çağrılmıyorum ama… Keşke çağırılan gazeteci veya ekonomist arkadaşlar bu durumu sorsalar ya kendisine…

“Sayın Şimşek… Ülkenin 24.6 milyar dolarlık zararına sebep oldunuz! Hâlâ “Atıl metal” için aynı fikirde misiniz?” diye…