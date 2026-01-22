Yeniçağ Gazetesi
22 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul

Anasayfa Kültür Sanat Survivor’da haftanın eleme adayları belli oldu: Eren ve Erkan düelloda karşı karşıya

Survivor’da haftanın eleme adayları belli oldu: Eren ve Erkan düelloda karşı karşıya

Survivor 2026’da 21 Ocak bölümünde Gönüllüler dokunulmazlığı 12-9 kazandı. Kırmızı takımda Bayhan üçüncü, Erkan dördüncü aday oldu.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Survivor’da haftanın eleme adayları belli oldu: Eren ve Erkan düelloda karşı karşıya - Resim: 1

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının 21 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Takımların kıyasıya rekabet ettiği nefes kesen parkurda bir ekip yenilgi aldı.

Survivor’da haftanın eleme adayları belli oldu: Eren ve Erkan düelloda karşı karşıya - Resim: 2

Eleme potasındaki gelişmeler ve aday isimler gündeme oturdu. Daha önce potada yer alan Eren ile Onur Alp'in ardından salı akşamı belirlenen yeni isimler dikkat çekiyor. Survivor 21 Ocak 2026 bölümünden eleme adayları şöyle sıralanıyor…

Survivor’da haftanın eleme adayları belli oldu: Eren ve Erkan düelloda karşı karşıya - Resim: 3

TV8’in popüler programında Ünlüler ve Gönüllüler takımları, dokunulmazlık için ter döktü. Her iki taraf da üstünlük kurmak adına mücadele etti.

Survivor’da haftanın eleme adayları belli oldu: Eren ve Erkan düelloda karşı karşıya - Resim: 4

Parkurun sonunda kaybeden takımın kaderi netleşirken üçüncü eleme adayı ortaya çıktı.
Halk oylamasının ardından potadan çıkan iki yarışmacı da ada konseyinde kesinleşti.

Survivor’da haftanın eleme adayları belli oldu: Eren ve Erkan düelloda karşı karşıya - Resim: 5

21 OCAK SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2026’da takımlar dün akşamki dokunulmazlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Arkalarına dönük top atma formatındaki çekişmeli mücadele uzun süre başa baş sürdü.

Survivor’da haftanın eleme adayları belli oldu: Eren ve Erkan düelloda karşı karşıya - Resim: 6

Son bölümde Sude ile SerenAy arasındaki düellonun ardından Sude’nin attığı kritik sayı sayesinde Gönüllüler Takımı 12-9’luk sonuçla dokunulmazlığı elde etti.

Survivor’da haftanın eleme adayları belli oldu: Eren ve Erkan düelloda karşı karşıya - Resim: 7

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda oylama yapıldı ve üçüncü eleme adayı Bayhan olarak belirlendi. Haftanın dördüncü potaya giren ismi ise Erkan seçildi.

Survivor’da haftanın eleme adayları belli oldu: Eren ve Erkan düelloda karşı karşıya - Resim: 8

Haftalık eleme adayları Eren, Onur Alp, Bayhan ve Erkan şeklinde şekillendi. Halk oylaması neticesinde Bayhan ile Onur Alp Çam potadan kurtuldu. Geriye kalan Eren ve Erkan, düello için karşı karşıya gelecek.

Yeniçağ Gazetesi
