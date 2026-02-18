TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun son toplantısının bugün yapılacağını ve nihai raporun kamuoyuna takdim edileceğini duyurdu.

MHP UMUT 'HAKKI' İSTİYOR

Bahçeli'nin 22 Ekim tarihli Öcalan'a özgürlük çağrısıyla başlayan süreçte, teröristbaşı için 'umut hakkı' istenecek kıvama gelindi. AKP ve MHP'nin onay verdiği umut hakkı için CHP kesin bir çizgi koymasa da, "Tek bir kişi için yasa çıkarmayacağız" dedi. MHP'li Feti Yıldız ise umut hakkına Anayasal çerçeveyi dayank göstereceklerini aktardı.

İNFAZ KANUNLARI ÖCALAN İÇİN YETERSİZ

Halihazırda bulunan infaz kanunlarına göre bir hükümlünün umut hakkından yararlanabilmesi için 36 yıl infazını gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Ancak PKK elebaşı 27 yıldır cezaevinde. Mevcut koşullarda Öcalan, bugün umut hakkı dense bile 9 yıl sonra anca çıkabiliyor.

ÖCALAN'A ÖZEL KANUN MU?

Bu durum Öcalan'a özel infaz düzenlemesi mi çıkacak sorusunu akıllara getirirken, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in göreve gelir gelmez söylediği "İnfaz kanunlarımızda düzenleme yapacağız" sözü akıllara geliyor.

İsmine "Terörsüz Türkiye Süreci" denen 2. Çözüm Süreci'nin dinamitlerini "Öcalan'a özgürlük naraları" oluştururken, süreç komisyonundan bugün çıkacak nihai rapor bekleniyor.