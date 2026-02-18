Muğla Milas'ta, CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in bir arazide 27 zeytin ağacını kestirdiği skandalla ilgili tartışmalar sürüyor. CHP'nin zeytinlikleri koruma mitingi yaptığı Milas'ta, Kılbey'in zeytin ağaçlarını kestiği ortaya çıkmış bunun üzerine sattığını arazinin kendisine ait olmadığını söylemişti.

DAMAT GÖREVDEN ALINDI

Milas CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey’in sattım dediği araziyi 29 Aralık 2025’te Milas Belediyesi'nde Ruhsat ve Denetleme Müdürü olarak görev yapan damadı Cenk Soydan'a devrettiği öğrenildi. Kılbey'e zeytin ağaçlarını sökmeleri nedeniyle 49 bin 15 TL idari para cezası kesildi.

Zeytin ağacı krizi Milas Belediyesi'ne sıçradı. Öte yandan Milas Belediyesi'nde Ruhsat ve Denetleme Müdürü olarak görev yapan Soydan görevden alındı. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un "Kimin hatası varsa, aramızda olmayacak" dediği öğrenildi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Tüm bu olayların ardından CHP Muğla İl Başkanlığı, Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, partinin vizyonu ve yereldeki güçlü duruşunun, şahsi görüşlerin üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütün olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Partimizin vizyonu ve yereldeki güçlü duruşu, şahsi görüşlerin her zaman üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütündür. Bu doğrultuda, Milas İlçe Başkanımız, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında; Genel Başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir. Yeni yönetim süreciyle ilgili bilgilendirmeler en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."