Türk televizyonlarında yaygınlaşmaya başlayan mafya dizilere tepkileri de beraberinde getirdi.

Kurtlar Vadisi'nin baronu, Arka Sokaklar'ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin de mafya dizilerini hedef aldı.

'BİZ 20 SENEDİR POLİSLİK YAPIYORUZ...'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ergin şu ifadeleri kullandı:

Bazı kanallar özellikle mafya dizisi koyuyor, herhalde halkın da istediği bu. Biz 20 senedir polislik yapıyoruz, itibarımız onlar kadar değilmiş gibi geliyor.

KENDİSİ DE DAHA ÖNCE MAFYA DİZİSİNDE OYNAMIŞTI

Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Zafer Ergin daha önce Deli Yürek Bumerang Cehennemi ve Kurtlar Vadisi gibi mafya dizi ve filmlerinde yer almıştı.