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Robot süpürge ve ev temizlik teknolojilerinde küresel bir güç haline gelen Dreame Technology'nin otomotiv sektöründeki macerası kısa sürdü. Ağustos 2025’te duyurulan ve "Starry Sky" (Yıldızlı Gökyüzü) adı verilen iddialı otomotiv projesi, birinci yılını doldurmadan tamamen tasfiye ediliyor. Zirve döneminde yaklaşık 1.000 mühendis ve uzmanın çalıştığı departmanda toplu işten çıkarmaların ardından geriye yalnızca yasal ve finansal tasfiye süreçlerini yürüten birkaç personel kaldı.

0,9 SANİYEDE 100 KM/S HIZLANMA VAADİ SAHTE ÇIKTI

Şirket; CES 2026'da sergilediği süper otomobil konsepti ve San Francisco'da gövde gösterisi yaptığı roket destekli "Nebula Next 01 Jet Edition" modelleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Sivil havacılık standartlarında bir devrim olarak pazarlanan araç için 0,9 saniyede 0-100 km/s hızlanma, katı hal batarya ve 550 km üzerinde menzil gibi akılalmaz teknik veriler açıklandı. Ancak eski çalışanların basına yansıyan itirafları gerçeği gözler önüne serdi:

Şasisiz Süper Otomobil: CES Fuarı'nda sergilenen ilk aracın yürüyen bir şasisinin dahi bulunmadığı, stantta gizli bir uzaktan kumanda sistemiyle hareket ettirildiği anlaşıldı.

Satın Alma Maket Gövde: San Francisco’da tanıtılan roket destekli modelin ise Şanghaylı bir maket şirketinden birkaç milyon yuana satın alınan boş bir fiber kasanın üzerine itici roket efektleri eklenmesinden ibaret olduğu ortaya çıktı.

TERSİNE İŞLEYEN YÖNETİM VE DEVLET İNCELEMESİ

Projenin bir otomobil üretmekten ziyade yatırımcılardan ve devlet teşviklerinden fon toplama odaklı kurgulandığı belirlendi. Rakip markalardan yüksek maaşlarla transfer edilen yeteneklere Ar-Ge yapmadan önce dışarıdan finansman bulma zorunluluğu getirildiği aktarıldı. Çinli yerel yönetimlerin devlet yardımlarının ve yatırım fonlarının usulüne uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin başlattığı incelemeler, finansal kaynakları keserek çöküşü hızlandırdı.

Şirketin CEO’su Yu Hao, kuluçka projeleri rafa kaldırarak Dreame'i yeniden ana iş kollarına yönlendirdi. Marka bundan böyle sadece robot süpürgeler, çim biçme robotları, iki tekerlekli elektrikli araçlar ve "Magic Atom" isimli insansı robot teknolojilerine odaklanacak.