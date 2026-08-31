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James Gunn önderliğindeki yeni DC evreninin üçüncü filmi olan "Man of Tomorrow" cephesinden sevindiren haber geldi. İlk filmin yakaladığı ivmenin ardından çekimlerine başlanan devam yapımının set süreci resmen sona erdi. Yönetmen James Gunn, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çekim maratonunun tamamlandığını duyurdu.

ZORUNLU MÜTTEFİKLER: SUPERMAN VE LEX LUTHOR KAFADAR OLUYOR

Filmin hikayesinde bu kez alışılagelmiş düşmanlıklar yerini zorunlu bir iş birliğine bırakıyor. İlk filmin ana kötüsü olan Lex Luthor ile Superman, Dünya'yı ele geçirip kendi kozmik koleksiyonuna eklemeyi hedefleyen tehditkar uzaylı Brainiac'a karşı omuz omuza mücadele vermek zorunda kalacak.

KADRO GÜÇLENİYOR: SÜRPRİZ WONDER WOMAN İDDİASI

Filmde ana kadro korunurken evrene yeni yıldızlar da dahil oluyor:

Geri Dönenler: David Corenswet (Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Nathan Fillion (Green Lantern), Isabela Merced (Hawkgirl), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen) ve Edi Gathegi (Mister Terrific).

Yeni Katılanlar: Adria Arjona ve Pom Klementieff.

Kadroya yeni katılan Adria Arjona'nın "Maxima" karakterini canlandıracağı açıklanmış olsa da, kulislerde oyuncunun aslında sürpriz bir şekilde yeni evrenin Wonder Woman'ı olarak izleyici karşısına çıkabileceği iddia ediliyor.

Vizyon tarihi 9 Temmuz 2027 olarak belirlenen "Man of Tomorrow", uzun sürecek görsel efekt ve post-prodüksiyon aşamasının ardından beyaz perdedeki yerini alacak.