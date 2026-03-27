Trendyol Süper Lig'in resmi hesabından yapılan açıklamaya göre; Mart ayının en güzel golü ödülünün sahibi Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü oldu.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN GENÇLERBİRLİĞİ'NE ATTIĞI GOL AYIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Orkun Kökçü'nün Gençlerbirliği deplasmanında dar açıdan kullandığı serbest vuruşta Portekiz Milli Takımı'ndan davet alan kaleci Ricardo Velho'yu çaresiz bıraktığı şut ayın en iyi golü olarak seçildi.

SERGEN YALÇIN BİLE İNANAMAMIŞTI

Futbolculuk kariyerinde benzer gollere imza atan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bile Orkun'un ağları havalandırmasının ardından şaşkınlığını gizleyememişti.