Yeşilçam'ın efsane jönü Cüneyt Arkın'ın gizli hayali ortaya çıktı: Meğer tek arzusu buymuş

İlk evliliğini 1964’te Güler Mocan ile gerçekleştirdi ve bu evlilikten kızı Filiz Canlı dünyaya geldi. 1972’de ikinci evliliğini Betül Işıl (Cüreklibatır) ile yaptı. Bu evlilikten Murat ve Kaan adında iki oğlu oldu. Eşi Betül Hanım’la 50 yılı aşkın bir süre aynı yastığa baş koydular.

Mütevazı kişiliğiyle bilinen Arkın, “Gerçek kahramanlık evine ekmek götürmektir” sözüyle tanınırdı. Setlerin ve alkışların uzağında, ölmeden önce en büyük hayali mütevazı bir çiftlik kurmak ve orada keçi, koyun, köpek gibi hayvanlar beslemekti.

Cüneyt Arkın, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü iki kez (1969 ve 1976), Adana Altın Koza’da da ödüller kazandı. Yaşam Boyu Onur Ödülleriyle de onurlandırıldı.

Türk milliyetçisi kimliğiyle de bilinen sanatçı, 2002’de Anavatan Partisi’nden milletvekili adaylığı için de gündeme gelmişti.28 Haziran 2022 tarihinde, 84 yaşında İstanbul’da kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Arkasında Yeşilçam’a damga vuran yüzlerce film, silinmez bir miras ve milyonların gönlünde taht kuran “dev çınar” olarak anılan bir efsane bıraktı.

Cüneyt Arkın, sadece bir oyuncu değil; doktorluktan sinemaya uzanan yolculuğu, korkusuz aksiyon sahneleri, mütevazı duruşu ve kahramanlık rolleriyle Türk sinema tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor.