Yeşilçam'ın efsane jönü Cüneyt Arkın'ın gizli hayali ortaya çıktı: Meğer tek arzusu buymuş

Eskişehir’in bir köyünde yokluk içinde başlayan amansız mücadele, onu Türk sinemasının efsane jönü yaptı. Tıp fakültesini bitirip doktor olan ancak sinema aşkına yenik düşen Cüneyt Arkın, aksiyon sahnelerindeki korkusuz duruşuyla milyonların kahramanı haline geldi.
Yeşilçam'ın "Dünyayı Kurtaran Adam"ı olup yeri göğü inleten, Kara Murat'la surları aşan usta jön Cüneyt Arkın, 2022'de aramızdan ayrılırken kalbinde büyük bir ukde bırakmış! Dev çınarın ölmeden önceki en büyük arzusu bakın neymiş…
Malkoçoğlu’ndan Kara Murat’a kadar canlandırdığı her karakterle devleşen usta sanatçı, 2022’de aramızdan ayrılırken arkasında koca bir çınar ve silinmez izler bıraktı.
“Gerçek kahramanlık evine ekmek götürmektir” diyen o mütevazı devin, setlerin gürültüsünden ve alkışlardan uzak, sığınmak istediği bambaşka bir dünyası vardı.2022’de aramızdan ayrılan usta ismin bu yarım kalan rüyasını eşi Betül Cüreklibatır paylaştı.
Meğer o sert bakışlı dev adamın en büyük arzusu ne yeni bir film ne de büyük ödüllermiş.
Cüreklibatır, usta sanatçının tek hayalinin mütevazı bir çiftlik kurmak ve orada keçi, koyun, köpek gibi hayvanlar beslemek olduğunu geçtiğimiz yıllarda dile getirmişti.
Usta sanatçı hakkında ortaya çıkan bu bilgi, duyanların yüreğini burktu.
CÜNEYT ARKIN KİMDİR?
Cüneyt Arkın, Türk sinemasının en ikonik isimlerinden biri, efsane bir jön, aksiyon ustası ve aynı zamanda hekimdir. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır’dır. 7 Eylül 1937 tarihinde (bazı kaynaklarda 8 Eylül) Eskişehir’in Karaçay köyünde (Odunpazarı ilçesi) dünyaya geldi.
Babası Hacı Yakup Cüreklibatır, Kurtuluş Savaşı gazisiydi ve ailesi Nogay Türkleri kökenliydi. On üç kardeşin biri olarak yokluk içinde, çiftlik ortamında geçen bir çocukluk yaşadı.
Eğitim hayatına Necatibey İlkokulu, Eskişehir Ortaokulu ve Eskişehir Atatürk Lisesi’nde devam etti. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tek tercihle kazanarak 1961 (veya 1962) yılında doktor olarak mezun oldu.
Bir dönem Eskişehir’de yedek subay olarak askerliğini yaptıktan sonra Adana ve çevresinde doktorluk mesleğini icra etti. Ancak içindeki sinema tutkusu ağır bastı.
Sinemaya girişi tesadüfi oldu. Askerliği sırasında Göksel Arsoy’un başrolünde olduğu “Şafak Bekçileri” filminin çekimlerine tanıklık etti ve yönetmen Halit Refiğ’in dikkatini çekti. 1963 yılında Artist dergisinin düzenlediği yarışmada birinci olmasıyla dikkatleri üzerine topladı.
Aynı yıl Halit Refiğ’in teklifiyle “Gurbet Kuşları” filmiyle sinema oyunculuğuna adım attı. Kısa sürede çok sayıda filmde rol aldı ve 2 yıl içinde 30’dan fazla yapımda yer aldı.
Cüneyt Arkın, kariyeri boyunca 300’den fazla sinema filmi ve dizide oynadı. Özellikle 1960’lar ve 1970’lerde Malkoçoğlu, Battal Gazi, Kara Murat gibi tarihi ve kahramanlık temalı serilerde canlandırdığı karakterlerle “devleşti”.
At üzerinde kılıçlı, akrobatik dövüş sahneleriyle Türk sinemasının aksiyon geleneğini şekillendirdi. “Dünyayı Kurtaran Adam” (1982) adlı kült filmiyle uluslararası çapta tanındı ve “Türk Star Wars” olarak anıldı.
Bunun yanı sıra “Yarınsız Adam”, “Satılmış Adam”, “Yıkılmayan Adam” gibi siyasi ve sosyal içerikli filmlerde de rol aldı. 40’tan fazla filmin senaristliğini, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi.Özel hayatında iki evlilik yaptı.
İlk evliliğini 1964’te Güler Mocan ile gerçekleştirdi ve bu evlilikten kızı Filiz Canlı dünyaya geldi. 1972’de ikinci evliliğini Betül Işıl (Cüreklibatır) ile yaptı. Bu evlilikten Murat ve Kaan adında iki oğlu oldu. Eşi Betül Hanım’la 50 yılı aşkın bir süre aynı yastığa baş koydular.
Mütevazı kişiliğiyle bilinen Arkın, “Gerçek kahramanlık evine ekmek götürmektir” sözüyle tanınırdı. Setlerin ve alkışların uzağında, ölmeden önce en büyük hayali mütevazı bir çiftlik kurmak ve orada keçi, koyun, köpek gibi hayvanlar beslemekti.
Cüneyt Arkın, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü iki kez (1969 ve 1976), Adana Altın Koza’da da ödüller kazandı. Yaşam Boyu Onur Ödülleriyle de onurlandırıldı.
Türk milliyetçisi kimliğiyle de bilinen sanatçı, 2002’de Anavatan Partisi’nden milletvekili adaylığı için de gündeme gelmişti.28 Haziran 2022 tarihinde, 84 yaşında İstanbul’da kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.
Arkasında Yeşilçam’a damga vuran yüzlerce film, silinmez bir miras ve milyonların gönlünde taht kuran “dev çınar” olarak anılan bir efsane bıraktı.
Cüneyt Arkın, sadece bir oyuncu değil; doktorluktan sinemaya uzanan yolculuğu, korkusuz aksiyon sahneleri, mütevazı duruşu ve kahramanlık rolleriyle Türk sinema tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor.