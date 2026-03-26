Süper Lig’de son kez mücadele ettiği 2022-2023 sezonundan sonra düşüşüne engel olamayan Giresunspor, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de yer alacak.

1967’de kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye’nin en üst ligine yükselerek 6 sezon üst üste mücadele eden Karadeniz ekibi, 1977’den sonra 2021 yılında yeniden Süper Lig’e çıkma başarısı gösterdi.

44 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen Giresunspor, 2021-2022 sezonunu düşme hattının üzerinde tamamladı. Ancak 2022-2023 sezonunda ligde kalamayarak Süper Lig’e veda etti.

Transfer yasakları ve oyuncu kayıpları nedeniyle kadro sorunları yaşayan yeşil-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda TFF 1. Lig’i son sırada bitirerek bir alt lige düştü.

2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ekip, FİFA’daki futbolcu alacak dosyaları nedeniyle puan silme cezaları aldı ve sezonu son sırada tamamlayarak TFF 2. Lig’den de ayrıldı.

Bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup’ta 26 maçta 17 puan toplayan Giresunspor, kötü gidişatı durduramadı. Ligin bitimine dört hafta kala küme düşmesi kesinleşen Karadeniz temsilcisi, tarihindeki ilk Bölgesel Amatör Lig macerasına hazırlık yapacak.

Taraftarlarına son dört sezondur hayal kırıklığı yaşatan ekip, önümüzdeki yıl yeniden profesyonel liglerde mücadele etmeyi hedefleyecek.