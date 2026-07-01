Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nın geniş kadrosuna aldıktan sonra son listede yer vermediği milli oyuncu Aral Şimşir uzun süredir Süper Lig devlerinin transfer listesinde yer alıyor.

MIDTJYLLAND SÜPER LİG'DEN YAPILAN TEKLİFİ REDDETTİ

Midtjylland ile kariyer sezonunu geçiren Aral Şimşir için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Talk Sports'tan Ben Jacobs, Süper Lig'den bir kulübün 24 yaşındaki milli oyuncuyu transfer etmek için 12.5 milyon Euro'luk teklif yaptığını ancak Danimarka ekibinin bu teklifi geri çevirdiğini aktardı.

WOLVES VE SAN DIEGO FC DE İLGİLENİYOR

Geçen sezon 12 gol, 21 asistlik etkileyici bir performansa imza atarak Danimarka'da yılın futbolcusu seçilen Aral Şimşir ile Wolves ve San Diego FC'nin de ilgilendiği iddia edildi.