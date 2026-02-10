Kış transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Süper Lig’in 2025-26 sezonuna ilişkin mali tablosu ortaya çıktı.

Transfermarkt'ın verilerine göre; yaz ve kış dönemlerinde yapılan transferlerle birlikte kulüplerin toplam harcaması 475 milyon Euro'ya ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE 124 MİLYON EURO HARCANDI

Geçtiğimiz yaz döneminde 351 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen kulüpler, kış transfer döneminde bu rakama 124 milyon Euro daha ekledi.

Yazın en yüksek bonservis bedeli 75 milyon Euro ile Galatasaray’ın Victor Osimhen transferi olurken kış döneminde zirveye 28 milyon Euro ile Fenerbahçe’nin Matteo Guendouzi hamlesi yerleşti.

GEÇEN SEZONUN İKİ KATINDAN FAZLA TRANSFER HARCAMASI YAPILDI

2022-23 sezonunda 166 milyon Euro olan toplam harcama, 2023-24’te 178 milyon Euro'ya, 2024-25’te 221 milyon euroya yükselmişti. Bu sezon ise 475 milyon Euro'ya ulaşan transfer gideri, önceki yılların iki katından fazla bir artış anlamına geliyor.

GELİR ARTTI AMA ZARAR DA BÜYÜDÜ

Gelir tarafında da artış dikkat çekti. 2023-24 sezonunda 171 milyon Euro olan gelir rekoru, bu sezon 259 milyon Euro'ya çıktı. Ancak artan harcamalar nedeniyle Süper Lig kulüplerinin toplam bilançosu -216 milyon Euro olarak gerçekleşti.

DÜNYA SIRALAMASINDA ÜÇÜNCÜ

Harcamada dünya genelinde 7. sırada yer alan Süper Lig, zarar kaleminde ise İngiltere Premier Lig (-1.635,72 milyon Euro) ve Suudi Arabistan Pro Lig’in (-585,26 milyon Euro) ardından 3. sıraya yerleşti.

Gelir artışına rağmen giderlerin kontrol altına alınamaması, Süper Lig’de mali sürdürülebilirlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.