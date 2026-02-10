Mekanik bağlantıların yerini ışık hızındaki elektrik sinyallere bıraktığı yeni fren sistemi 2026 yılı itibarıyla seri üretim araçlarda standart olacak. Yeni fren sistemi, otomobilin sadece durma performansını değil, iç tasarımını da değiştirecek.
Otomobillerde 100 yıllık devir bitiyor: Fren pedalına bastığınızda artık her şey farklı olacak
Otomotiv dünyasında güvenliğin temeli olan 100 yıllık hidrolik fren sistemi kapanıyor. Çin'in öncülüğünde gelişen "Elektronik Fren Sistemi", sıvı bazlı mekanizmaları tarihe gömerek otomobillerin durma mantığını yenileyecek.Derleyen: Dilek Taşdemir
MEKANİK BASINÇ GİTTİ, DİJİTAL SİNYAL GELDİ
Elektronik Mekanik Frenleme (EMB) olarak bilinen yeni sistem ile araçlardaki fren sıvıları tamamen ortadan kalkacak. Yeni sistemde fren pedalı artık sadece ne kadar güç
istediğinizi ölçen bir sensöre dönüşecek.
Fren sistemi artık mekanik bir basınç değil, tamamen dijital bir komut olarak işleyecek.
Elektronik sinyallerin hidrolik basınçtan çok daha hızlı hareket etmesi ile acil durumlarda fren mesafesini kısaltarak kazaları önlemede daha etkili rol oynayacak.
Fren hidroliğinin değişimi ile bakım süreçleri sona ereceği için araç sahiplerine mali avantaj sağlayacak.
Öte yandan fren sistemindeki yenilikle motor bölümünü kaplayan boru ve pompalar araçtan çıkacağı için araçlar daha hafif olacak.
Çinli üreticiler otomobillerde yeni fren sistemine geçişle, elektrikli araçların enerji geri kazanım verimliliğinin de artacağı görüşünde.