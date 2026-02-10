Yeniçağ Gazetesi
10 Şubat 2026 Salı
İstanbul
Otomobillerde 100 yıllık devir bitiyor: Fren pedalına bastığınızda artık her şey farklı olacak

Otomobillerde 100 yıllık devir bitiyor: Fren pedalına bastığınızda artık her şey farklı olacak

Otomotiv dünyasında güvenliğin temeli olan 100 yıllık hidrolik fren sistemi kapanıyor. Çin'in öncülüğünde gelişen "Elektronik Fren Sistemi", sıvı bazlı mekanizmaları tarihe gömerek otomobillerin durma mantığını yenileyecek.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Otomobillerde 100 yıllık devir bitiyor: Fren pedalına bastığınızda artık her şey farklı olacak - Resim: 1

Mekanik bağlantıların yerini ışık hızındaki elektrik sinyallere bıraktığı yeni fren sistemi 2026 yılı itibarıyla seri üretim araçlarda standart olacak. Yeni fren sistemi, otomobilin sadece durma performansını değil, iç tasarımını da değiştirecek.

1 7
Otomobillerde 100 yıllık devir bitiyor: Fren pedalına bastığınızda artık her şey farklı olacak - Resim: 2

MEKANİK BASINÇ GİTTİ, DİJİTAL SİNYAL GELDİ

Elektronik Mekanik Frenleme (EMB) olarak bilinen yeni sistem ile araçlardaki fren sıvıları tamamen ortadan kalkacak. Yeni sistemde fren pedalı artık sadece ne kadar güç
istediğinizi ölçen bir sensöre dönüşecek.

2 7
Otomobillerde 100 yıllık devir bitiyor: Fren pedalına bastığınızda artık her şey farklı olacak - Resim: 3

Fren sistemi artık mekanik bir basınç değil, tamamen dijital bir komut olarak işleyecek.

3 7
Otomobillerde 100 yıllık devir bitiyor: Fren pedalına bastığınızda artık her şey farklı olacak - Resim: 4

Elektronik sinyallerin hidrolik basınçtan çok daha hızlı hareket etmesi ile acil durumlarda fren mesafesini kısaltarak kazaları önlemede daha etkili rol oynayacak.

4 7
Otomobillerde 100 yıllık devir bitiyor: Fren pedalına bastığınızda artık her şey farklı olacak - Resim: 5

Fren hidroliğinin değişimi ile bakım süreçleri sona ereceği için araç sahiplerine mali avantaj sağlayacak.

5 7
Otomobillerde 100 yıllık devir bitiyor: Fren pedalına bastığınızda artık her şey farklı olacak - Resim: 6

Öte yandan fren sistemindeki yenilikle motor bölümünü kaplayan boru ve pompalar araçtan çıkacağı için araçlar daha hafif olacak.

6 7
Otomobillerde 100 yıllık devir bitiyor: Fren pedalına bastığınızda artık her şey farklı olacak - Resim: 7

Çinli üreticiler otomobillerde yeni fren sistemine geçişle, elektrikli araçların enerji geri kazanım verimliliğinin de artacağı görüşünde.

7 7
