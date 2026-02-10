Yeniçağ Gazetesi
ÖZGÜR ÖZEL GRUP TOPLANTISINDA KONUŞUYOR
Anasayfa Spor Galatasaray'ın kiralık starı Noa Lang gemileri yaktı: Eşine toparlanmasını söyledi

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, performansıyla beğeni toplarken, aldığı kararla dikkatleri de üzerine çekti. Yeni transfer Lang'ın Galatasaray'daki geleceği merak edilirken, yıldız ismin eşinden toparlanmasını istediği bilgisi edinildi.

Galatasaray'ın kiralık starı Noa Lang gemileri yaktı: Eşine toparlanmasını söyledi - Resim: 1

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak Napoli'den renklerine bağladığı Noa Lang, 2 maçta gösterdiği performansla takıma uyum sağlamakla kalmayıp bir de tüm gözlerin de üzerine çevrilmesini sağladı.

Galatasaray'ın kiralık starı Noa Lang gemileri yaktı: Eşine toparlanmasını söyledi - Resim: 2

Son oynanan Çaykur Rizespor maçında asist katkısı veren Hollandalı yıldızın yönetimden dikkat çeken bir talepte bulunduğu kulislerde konuşuluyor.

Galatasaray'ın kiralık starı Noa Lang gemileri yaktı: Eşine toparlanmasını söyledi - Resim: 3

İddialara göre; Kariyer planını Galatasaray'a göre yapan 26 yaşındaki Noa Lang, Napoli'den bonservisinin alınmasını istedi.

Galatasaray'ın kiralık starı Noa Lang gemileri yaktı: Eşine toparlanmasını söyledi - Resim: 4

Lang'ın Galatasaray planlarının kafasında netleşmesinin ve Napoli için gemileri yakmasının ardından eşine İstanbul'a taşınmak için toparlanmasını istediği ve eşinin de hazırlıklara başlayarak İstanbul'da kalıcı olarak oturacakları bir ev aradığı öğrenildi.

Galatasaray'ın kiralık starı Noa Lang gemileri yaktı: Eşine toparlanmasını söyledi - Resim: 5

Noa Lang'ın ayrıca İstanbul'daki maçlara yurt dışından özel fotoğrafçısını getirttiği ve sosyal medya için çalışmalar yaptırdığı elde edilen bilgiler arasında yer alıyor.

Galatasaray'ın kiralık starı Noa Lang gemileri yaktı: Eşine toparlanmasını söyledi - Resim: 6

Hollandalı yıldızın satın alma opsiyonu 30 milyon euro.

Galatasaray'ın kiralık starı Noa Lang gemileri yaktı: Eşine toparlanmasını söyledi - Resim: 7

26 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro kiralama bedeli ödendi.

Galatasaray'ın kiralık starı Noa Lang gemileri yaktı: Eşine toparlanmasını söyledi - Resim: 8
Galatasaray'ın kiralık starı Noa Lang gemileri yaktı: Eşine toparlanmasını söyledi - Resim: 9
Galatasaray'ın kiralık starı Noa Lang gemileri yaktı: Eşine toparlanmasını söyledi - Resim: 10
Galatasaray'ın kiralık starı Noa Lang gemileri yaktı: Eşine toparlanmasını söyledi - Resim: 11
Galatasaray'ın kiralık starı Noa Lang gemileri yaktı: Eşine toparlanmasını söyledi - Resim: 12
Galatasaray'ın kiralık starı Noa Lang gemileri yaktı: Eşine toparlanmasını söyledi - Resim: 13
Galatasaray'ın kiralık starı Noa Lang gemileri yaktı: Eşine toparlanmasını söyledi - Resim: 14
Galatasaray'ın kiralık starı Noa Lang gemileri yaktı: Eşine toparlanmasını söyledi - Resim: 15
