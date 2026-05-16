Trendyol Süper Lig'de son haftaya kümede kalma umutlarını yitirerek giren Fatih Karagümrük evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

FATİH KARAGÜMRÜK SAM LARSSON İLE MAÇI ÇEVİRDİ

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 32. dakikada ağları havalandıran Elia Meschack Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı konuk ekibin tek farklı üstünlüğüyle tamamlanırken Fatih Karagümrük 47'de Sam Larsson ile skora dengeyi getirdi.

İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan İstanbul temsilcisi, Sam Larsson'un 72. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle geri düştüğü zorlu mücadelede 2-1 öne geçti.

SÜPER LİG'E GALİBİYETLE VEDA ETTİLER

Kalan dakikalarda skoru korumasını bilen Aleksandar Stanojevic'in öğrencileri sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 30'a yükselterek Süper Lig'e galibiyetle veda etmiş oldu. Alanyaspor ise sezonu 37 puanla tamamladı.