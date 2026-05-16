Binalarda yeni dönem: Bu belge zorunlu olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre dostu yapılaşma kapsamında önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 1 Ocak 2027’den itibaren 10 bin metrekare ve üzerindeki yeni binalarda enerji kimlik belgesi ve bina yaşam döngüsü analizi belgesi zorunlu olacak.Züleyha Öncü
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda hazırlandı. Yeni uygulamayla birlikte özellikle büyük ölçekli yapılarda enerji tüketimi ve karbon salımı daha sıkı şekilde denetlenecek.
Tüm Karbon İzi Hesaplanacak
Yeni sistem kapsamında yalnızca binaların kullanım sırasındaki enerji tüketimi değil, inşaat sürecinden yıkım aşamasına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca oluşan karbon salımı hesaplanacak.
Ham madde temini, nakliye, bakım, yenileme ve geri dönüşüm süreçleri de analiz kapsamına dahil edilecek. Bu analizler, Bakanlığın BEP-TR sistemi üzerinden yapılacak ve belgeler yetkili enerji kimlik uzmanları tarafından hazırlanacak.
Düşük Karbonlu Bina Uygulaması Başlıyor
Düzenlemeyle birlikte “düşük karbonlu bina belgesi” uygulaması da devreye alınacak. Buna göre, enerji kimlik belgesinde sera gazı emisyon sınıfı en az B ve enerji performans sınıfı en az C olan yapılar bu belgeyi almaya hak kazanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni düzenlemenin çevre dostu yapılaşmayı hızlandıracağını belirterek düşük emisyonlu binaların yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Uzmanlara Yeni Eğitim Şartı
Bakanlık, enerji kimlik belgesi uzmanlarına yönelik eğitim ve yetki şartlarını da yeniden düzenledi. Uzmanların görev alanı genişletilirken, eğitim süreleri artırıldı.
Mevcut uzmanların yetkileri süre sonuna kadar geçerli olacak. Yetki süresi dolan uzmanların ise Bakanlığın belirleyeceği yeni eğitim programına katılarak yeniden sınava girmesi gerekecek.
Bakan tarafından yapılan paylaşım ise şöyle