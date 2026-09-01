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Kaynak: İHA

Süper Lig'de heyecan dolu bir 3. hafta geride kaldı. Şampiyonluk adayları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sahadan 3 puanla ayrıldığı haftada toplam 31 gol kaydedildi. Müsabakaların 4'ünde ev sahipleri, 3'ünde konuk ekipler gülerken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ'TAN GOL ŞOV: VLAHOVIC HAT-TRICK YAPTI

Haftanın en farklı ve en gollü mücadelesi Beşiktaş ile ligin yeni ekiplerinden Çorum FK arasında oynandı. Siyah-beyazlılar, Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'in hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçı 6-2 kazanmayı başardı.

GÖZTEPE'Yİ DEVİREN GALATASARAY ZİRVEYE YÜKSELDİ

Sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, Gençlerbirliği'nin puan kaybetmesiyle aynı puana ulaşarak averajla 1. sıraya yükseldi. Ligde 3 hafta sonunda Konyaspor puanla tanışamayan tek ekip konumunda kalırken; Göztepe, Çorum FK ve Erzurumspor FK henüz galibiyet elde edemedi.

HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI

Gençlerbirliği 1 - 1 Erzurumspor FK

Konyaspor 1 - 2 Kocaelispor

Gaziantep FK 1 - 2 Çaykur Rizespor

Galatasaray 3 - 2 Göztepe

Eyüpspor 2 - 1 Corendon Alanyaspor

Başakşehir 1 - 1 Kasımpaşa

Samsunspor 0 - 2 Fenerbahçe

Amed Sportif Faaliyetler 2 - 1 Trabzonspor

Beşiktaş 6 - 2 Çorum FK

SÜPER LİG'DE 4. HAFTANIN PROGRAMI

4 Eylül Cuma: 20.00 Başakşehir - Galatasaray

5 Eylül Cumartesi: 17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor | 20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

6 Eylül Pazar: 17.00 Kasımpaşa - Amed SF | 17.00 Çorum FK - Eyüpspor | 20.00 Kocaelispor - Samsunspor | 20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

7 Eylül Pazartesi: 20.00 Göztepe - Gaziantep FK | 20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor