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Süper Lig ve 1. Lig'in yeni dönem yayın hakları ihalesi öncesinde yayıncılık piyasası hareketlendi. Dünya genelinde canlı spor yayıncılığı yatırımlarıyla dikkat çeken küresel teknoloji devi Amazon, Türkiye pazarına adım atmak üzere düğmeye bastı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Amazon'un, Süper Lig yayın haklarını bünyesine katmak amacıyla Saran Grup ile ortak çalışma başlattığı öğrenildi. İki dev aktörün, şartnamenin ilan edilmesiyle birlikte ihaleye konsorsiyum halinde ortak teklif sunması planlanıyor. Masadaki muhtemel teklif tutarının ise yaklaşık 400 milyon doları bulabileceği belirtiliyor.

DEV İHALE 13 OCAK 2027’DE GERÇEKLEŞECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunun gelecek dönemdeki yayıncı kuruluşunu belirleyecek ihale tarihini 13 Ocak 2027 olarak açıkladı. Süreci şeffaf ve verimli şekilde yürütmek adına kurulan Yayın İhalesi Komisyonunda TFF yetkililerinin yanı sıra Kulüpler Birliğinden üç, 1. Lig’den ise bir temsilci görev alacak. Ayrıca Kulüpler Birliğinden üç isim görüşmelere misafir üye sıfatıyla dahil olabilecek. Düzenli aralıklarla bir araya gelecek komisyon; kulüplerin finansal beklentilerini, yayın modelini ve teknik ihtiyaçları değerlendirerek ana çerçeveyi çizecek.

ŞARTNAME ULUSLARARASI STANDARTLARDA HAZIRLANACAK

TFF, komisyonun oluşturduğu çerçeveyi Avrupa’da spor yayıncılığı ve yayın hakları konusunda uzmanlaşmış uluslararası bir danışmanlık şirketine teslim edecek. İhale şartnamesini doğrudan bu uzman firma kaleme alacak. Avrupa'nın önde gelen futbol liglerindeki yayın kriterlerinin esas alınacağı bu çalışmayla; teklif edilen bonservis/yayın bedelinin ötesinde prodüksiyon kalitesi, kamera teknolojileri, yüksek çözünürlük ve yayın güvenliği gibi teknik altyapı standartları da bağlayıcı şartlar arasına eklenecek.

BEIN SPORTS ELEŞTİRİLERİ SONRASI YAYIN KALİTESİNE ÖZEL VURGU

Kulüplerin, mevcut yayıncı beIN Sports’un maç yayınlarındaki görüntü çözünürlüğü, kamera sayısı ve genel prodüksiyon kalitesine dair uzun süredir dile getirdiği eleştiriler yeni dönemde belirleyici olacak. Hazırlanacak şartnamede teknik detayların son derece katı kurallara bağlanması bekleniyor. Özellikle 4K yayın zorunluluğu, saha içi kamera açılarının artırılması ve yüksek yayın çözünürlüğü şart koşulacak. Böylece yeni yayıncıdan yalnızca yüksek bir ihale bedeli değil, Türk futbolunu Avrupa standartlarına taşıyacak üst düzey bir yayın kalitesi talep edilecek.