Ziraat Türkiye Kupası’nın büyük finalinde Konyaspor ile kozlarını paylaşan Trabzonspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak mutlu sona ulaştı ve kupayı müzesine götürdü. Karadeniz ekibinin bu zaferi, önümüzdeki sezon düzenlenecek olan Süper Kupa organizasyonunun haritasını da şekillendirdi.

Süper Lig maratonunu şampiyonlukla taçlandıran Galatasaray, statü gereği Türkiye Kupası finalisti Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Dev organizasyonun diğer ayağında ise Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, ligi ikinci basamakta tamamlayan Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverlerin merakla beklediği Süper Kupa müsabakalarının oynanacağı tarihleri ilerleyen günlerde resmi kanalları aracılığıyla duyuracak.