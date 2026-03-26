Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takımımız Romanya'yı konuk ediyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak kritik karşılaşmaya çok az bir süre kala Süper Lig'de yıllarca görev yapan ve Türk futbolunu yakından tanıyan Rumen teknik adam Marius Sumudica'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

SUMUDICA: 'LUCESCU YENERSE HEYKELİNİ DİKELİM'

Rumen basınından Fanatik'e konuşan Sumudica, "Türkiye'deki en iyi jenerasyonlardan biri. Bence Dünya Şampiyonası'na ulaşma şansları çok yüksek ve orada son derece güzel bir performans sergileyecekler.

Eğer büyük Lucescu Türkleri yenerse, onun heykelini dikelim." dedi.