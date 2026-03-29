Mahalle kültürünü yaşatmayı, komşuluk bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte, müzik eşliğinde eğlenen kadınlar hem stres attı hem de dayanışmanın keyfini doyasıya yaşadı.



Etkinlik öncesinde çocuklar da unutulmadı. Miniklere pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilirken, kukla Çilli Show gösterisi ve yüz boyama etkinlikleriyle çocuklar neşeyle vakit geçirdi.

Ailelerin ve çocukların birlikte keyifli anlar yaşadığı program, mahallede adeta bayram havası estirdi.

Kadın ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği gecede birlik, beraberlik ve paylaşma duygusu ön plana çıkarken, katılımcılar bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Belediyelerin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği bu tür organizasyonların, sosyal hayatı canlandırmaya ve gönülleri birleştirmeye devam edeceği vurgulandı.