Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi’nde normal sezonun tamamlanmasına bir hafta kala play-off turuna katılmayı garantileyen takımlar belli oldu.

Ligde 24 galibiyet ve 71 puanla lider durumda bulunan VakıfBank ile 21 galibiyet ve 64 puan toplayan Fenerbahçe Medicana ilk iki sıradaki yerlerini garantiledi.

Statü gereği play-off yarı final eşleşmelerinde normal sezonu 1. sırada bitiren takım 4. sıradaki, 2. sıradaki ekip ise 3. sıradaki takımla karşı karşıya gelecek.

SON HAFTA SIRALAMAYI DEĞİŞTİREBİLİR

Son hafta maçları öncesinde Zeren Spor 20 galibiyet ve 55 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Eczacıbaşı Dynavit ise 19 galibiyet ve 56 puanla dördüncü basamakta yer alıyor.

Zeren Spor’un puan kaybetmesi ve Eczacıbaşı Dynavit’in galip gelmesi halinde iki takımın sıralamadaki yerleri değişebilecek. Bu nedenle son hafta karşılaşmaları play-off eşleşmeleri açısından kritik önem taşıyor.

KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Ligde son hafta yalnızca play-off sıralamasını değil küme düşme hattını da belirleyecek.

26. haftada oynanacak Zeren Spor-İlbank ve Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları, ligden düşecek ikinci takımı da netleştirecek.

25. hafta maçlarında İlbank, Türk Hava Yolları’nı 3-1 mağlup ederek galibiyet sayısını 6’ya çıkardı ve 19 puanla 12. sıraya yükseldi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Beşiktaş’a 3-2 kaybederek 17 puanla 13. sıraya geriledi.

Son hafta oynanacak maçların ardından bu iki takımdan biri Vodafone Sultanlar Ligi’ne veda edecek.