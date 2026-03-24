Sultangazi'de elektrik trafosunda başlayıp bir iş yerinin kömür deposuna sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafınca kontrol altına alındı.
Eski Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.
Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 2 katlı iş yerinin kömür deposuna sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.
Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangında maddi hasar gerçekleşti.