Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Süleymanpaşa Belediyesi, yaklaşan yaz mevsimi öncesinde vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir yaz geçirebilmesi amacıyla sivrisinek, larva ve uçkun gibi zararlılara karşı geniş çaplı bir ilaçlama çalışması başlattı.

Süleymanpaşa Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte halk sağlığını tehdit eden ve vatandaşlara rahatsızlık veren vektörlere (taşıyıcı zararlılar) karşı mücadelesine bu yıl da güçlü bir şekilde start verdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından planlı bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında, zararlıların üreme kaynağı olan noktalar mercek altına alındı.

DERE YATAKLARI VE SU BİRİKİNTİLERİNDE YOĞUN MESAİ

Özellikle ilkbahar aylarında üreme hızları artan larva ve uçkun popülasyonunu kaynağında kurutmayı hedefleyen ekipler, ilçe genelindeki dere yatakları, durgun su birikintileri ve bataklık alanlarda erken dönem ilaçlama faaliyetlerini titizlikle gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı onaylı, doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen biyolojik ilaçların kullanıldığı çalışmalarla, yaz aylarında oluşabilecek sinek sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.

“MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK”

Süleymanpaşa genelinde başlatılan ilaçlama seferberliği ile ilgili kısa bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Volkan Nallar, halk sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Kıymetli hemşehrilerimizin yaz aylarını evlerinde, sokaklarında ve parklarımızda rahatça, huzur içinde geçirebilmeleri için önlemlerimizi erkenden aldık. Sivrisinek ve larva oluşumuna müsait olan tüm sulak alanlarda ve dere yataklarında ekiplerimiz yoğun bir mesai harcıyor. Başlattığımız bu güçlü mücadeleyi yaz mevsimi boyunca aralıksız sürdürecek, Süleymanpaşa’nın her köşesinde vatandaşımızın rahatı için çalışmaya devam edeceğiz."

Vektörle mücadele çalışmalarının, belirlenen periyodik takvim doğrultusunda ilçe genelindeki tüm mahallelerde yaz sonuna kadar kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi.